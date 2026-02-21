大樂透第115000022期今（21）晚開獎，除了頭獎1億元之外，同步進行中的大樂透春節加碼活動也持續送出獎金，一直到3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎1億元由台南市仁德區的「滿福寶彩券行」開出，幸運兒一注獨得。大樂透春節加碼部分，送出19組春節大紅包、50組春節小紅包。《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。
大樂透初五頭獎1億獨得！台南幸運兒帶走獎金
大年初五今（21）日大樂透頭獎為1億，晚間透過直播開獎，第115000022期大樂透獎號：12、13、17、27、41、48，特別號46。本期頭獎一注獨得，幸運開出本期1億元頭獎的是台南市仁德區後壁里中正路二段138之1號「滿福寶彩券行」。
大樂透春節加碼結果出爐！春節大紅包送19組、春節小紅包送50組
2月21日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出19組，總中獎注數為26注，其中13組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出50組，總中獎注數為62注，其中39組為單注中獎，10組為2注均分，1組為3注均分。
加碼活動截至大年初五為止，累積開出大紅包組數為269組，剩餘211組，累積開出小紅包組數為424組，剩餘376組，明（22）日將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
今彩539一晚開出4注頭獎！獎落4縣市、幸運兒拿750萬獎金
今年首度實施春節加碼的今彩539即日起至元宵節天天開獎，頭獎單注獎金提高為1,000萬元，開獎結果本期共開出4注頭獎，因中獎注數超過3注，故改由該4注頭獎均分加碼期間的頭獎總獎金3,000萬元，每注分得獎金750萬元。開出大獎彩券行如下：
臺北市中山區「大富翁彩券行｣
苗栗縣頭份市「金包金彩券行｣
高雄市前鎮區「穩贏彩券行｣
屏東縣屏東市「金鑫旺彩券行｣。
🟡2月21日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000022期）
大樂透獎號：12、13、17、27、41、48，特別號46。
49樂合彩：12、13、17、27、41、48。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：06、09、13、14、18、20、23、38、49。
春節小紅包：39。
今彩539：01、08、19、20、25。
39樂合彩：01、08、19、20、25。
3星彩：8、6、7。
4星彩：5、0、7、2。
※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看
大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行
※派彩結果以台彩官網資料為主
大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行
