▲羅昊近況曝光，穿女裝做美甲讓網友看傻。（圖／翻攝自微博）

中國烘焙品牌「好利來」執行總裁羅昊過去曾和女網紅周揚青認愛，並在2021年一起參加節目《女兒們的戀愛4》，羅昊在節目中被周揚青畫鬼臉引起許多記憶點，不過兩人卻在節目結束後秒分手。戀情結束後，羅昊近況曝光，他去年開始多次在社群曬出自己留長髮、穿女裝、做美甲的照片，掀起許多網友關注。現年32歲的羅昊，2025年底起在「小紅書」畫風驟變，他曬出多張自己留著微捲長髮、全妝上陣、戴美甲、身穿小香風外套的照片，甚至對著鏡頭嘟嘴賣萌，風格與過往總裁形象反差極大，有趣的是，他還幽默自稱是「羅昊的妹妹羅昊子」，甚至點讚網友留言稱他為「美女」、「優雅女人」與「變成女生」等評論。面對前男友羅昊形象大轉變，有網友特地到周揚青社群留言：「妳前男友變成女人了。」對此，她親自回應：「誰說只有女人能化妝和打扮精緻的。」短短15字展現對個人表達自由的尊重，也避免落入嘲諷或對立語氣，這番回應也獲得大量好評，不少網友稱讚她「三觀正」、「有格局」、「情緒穩定」，意外在話題中再次圈粉。羅昊為好利來創辦人羅紅長子，2020年接任公司執行總裁，家族資產規模可觀，2021年，他曾與周揚青交往，並一同參加戀愛實境節目《女兒們的戀愛 4》，在節目中，一場遊戲橋段成為兩人感情轉折點，羅昊因遊戲玩輸被周揚青在臉上畫鬼臉，他隨後情緒失控，認為此舉影響總裁與企業形象，最終主動提出分手，戀情不到一個月便告終，如今他主動以女裝全妝示人，讓不少網友諷刺：「當年不讓畫臉，現在自己畫全套。」