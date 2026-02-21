我是廣告 請繼續往下閱讀

今日2月21日大樂透頭獎金額1億元在台南市滿福寶彩券行開出，由一人獨得。滿福寶彩券行代理人劉先生接受《NOWNEWS》記者訪問時很驚訝彩券行開出頭獎，對於初五開工開出大獎，笑說「就可能財神爺眷顧！」他接受《NOWNEWS》記者採訪時表示，因為春節返鄉人潮眾多，自己也比較忙碌，並沒有多留意到是什麼人過來購買，自己也是接到電話才驚訝發現彩券行開出頭獎，「就可能財神爺眷顧！」21日大樂透獎號為：12、13、17、27、41、48，特別號46。春節大紅包獎號為06、09、13、14、18、20、23、38、49，小紅包獎號為39。台彩表示，大年初五21日大樂透頭獎金額1億元在台南市仁德區後壁里中正路二段138之1號滿福寶彩券行開出，由一人獨得。21日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出19組，總中獎注數為26注，其中13組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出50組，總中獎注數為62注，其中39組為單注中獎，10組為2注均分，1組為3注均分。