▲過去20年來，只要到春節期間，大陸各大賣場、超市都會循環播放劉德華的賀歲歌曲〈恭喜發財〉，今年熟悉的聲音不再響起。（圖／翻攝自YouTube）

過去20年來，劉德華的賀歲金曲〈恭喜發財〉幾乎是華人圈春節期間各大商場、超市的固定背景音樂，每逢農曆新年旋律一響，便象徵濃厚年味到來，然而，2026年春節期間卻有不少中國網友發現，實體賣場中這首「過年神曲」播放頻率明顯降低，甚至幾乎聽不到，在網路上「劉德華解凍失敗」成為熱議話題，而其中業界與網友分析出3大要因，其中之一就是《著作權法》問題，許多商家不願意支付授權費來播放歌曲；另外電商通路興起及經濟不景氣也是重要原因。所謂「劉德華解凍失敗」其實是網路上的幽默說法，因為多年來〈恭喜發財〉總在歲末年初被密集播放，彷彿平時「冷凍保存」，過年就會「解凍拿出來」，然而許多中國網友今年卻發現遲遲沒聽到熟悉旋律，直呼「少了這首歌，年味都淡了」，更有人感嘆「逛商場像平日，完全沒有過節氣氛。」針對現象轉變，業界與網友分析主要有三大原因，首先是《著作權法》執行趨嚴，近年商場若公開播放流行歌曲，需依法取得授權並支付相關費用，對部分業者來說，為了播放過年歌曲增加營運成本並不划算，因此改播免版權音樂或自行製作的背景音效，經典賀歲歌自然被排除在外。其次是電商平台與外送服務普及，民眾採買年貨的習慣逐漸由實體街頭轉向線上，實體商場人流減少後，業者在節慶布置與音樂營造上的投入同步下降，過去反覆播放、營造喜氣氛圍的「洗腦式賀歲歌」影響力也隨之減弱。第三點則是經濟不景氣，因為生意不好做，商家更要節省營運成本；再加上消費者也捨不得花錢，因此節慶氛圍感受自然不像過去一般強烈，多重因素交織，使得〈恭喜發財〉不再如往昔般迴盪街頭。儘管播放頻率下降，〈恭喜發財〉作為一代人的集體記憶，地位仍難以撼動，從CD到串流，從商場廣播到短影音平台，節慶音樂的傳播方式正隨時代改變，或許對許多人而言，只要旋律在某個角落響起，那份熟悉的年味依舊會被喚醒。