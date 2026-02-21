NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間2月22日繼續進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是聖安東尼奧馬刺在早上9：00於主場迎戰沙加緬度國王的比賽。由於賽前國王連傷三大主力，加上已經苦吞破隊史紀錄的15連敗，因此交手文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的西區第二預測勝率僅13.1%。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
✳️沙加緬度國王（12勝45敗，西區第15）vs. 聖安東尼奧馬刺（39勝16敗，西區第2）
比賽地點：馬刺主場
開賽時間：2月22日上午9：00
馬刺隊：乘勝追擊 目標七連勝
聖安東尼奧馬刺將坐鎮主場迎接沙加緬度國王的挑戰，力求將目前的連勝紀錄推進至第7場。馬刺本賽季對陣西區球隊表現穩定，取得25勝13敗的佳績，強大的快攻破壞力已成為聯盟各隊的夢魘。
目前馬刺場均靠快攻拿下16.5分，位居聯盟第七，其中新秀卡斯特（Stephon Castle）展現驚人的積極度以及速度，個人場均貢獻2.9分快攻得分。馬刺本季投籃命中率為47.8%，雖然略低於國王對手場均命中率，但憑藉流暢的轉換進攻與強韌的團隊防守，馬刺極有機會繼去年11月以123：110擊敗國王後，再次拿下兩隊交鋒的勝利。
國王隊：進攻低迷 陷入西區倒數泥淖
沙加緬度國王目前陷入賽季低迷，本季對陣西區聯盟的戰績僅為慘澹的8勝29敗，排名西區末座。進攻火力不足成為國王隊最大的硬傷，場均109.9分的得分表現在西區敬陪末座，團隊投籃命中率也僅有46.1%。
此外，國王隊的防守端也面臨嚴峻考驗，場均讓對手投出49.4%的高命中率，這對要阻擋馬刺的連勝氣勢無疑是雪上加霜。儘管國王的場均得分與馬刺的場均失分（111.8 分）差距不大，但若無法在進攻端找回節奏並有效限制馬刺的快攻，國王恐難在客場止敗。
✳️近10場比賽分析
馬刺隊：攻守俱佳 近10戰勝率衝破七成
聖安東尼奧馬刺近期展現了恐怖的統治力，在過去10場比賽中取得8勝2敗的傲人戰績。這段期間，馬刺的團隊火力全開，場均轟下119.6分，且團隊投籃命中率達到完美的50.0%。
除了進攻端打得行雲流水，馬刺在禁區防守與組織進攻上同樣出色，場均48.0個籃板與29.6次助攻皆優於聯盟平均，更憑藉著場均6.9次阻攻建立起禁區防線。在攻守兩端的強大壓力下，馬刺將對手的得分限制在108.6分，正帶著極佳的團隊化學反應迎接接下來的挑戰。
國王隊：陷入寒冬 慘吞15連敗崩盤危機
沙加緬度國王正經歷本賽季最黑暗的時期，近10場比賽一勝難求，吞下慘澹的10連敗。國王隊在攻防兩端皆出現嚴重失衡，進攻端投籃命中率僅43.0%，導致場均得分降至104.6分的冰點。
防守端更是門戶大開，近10戰場均失分高達119.1分。由於缺乏有效的進攻組織，場均助攻僅22.5次，讓國王在場上陷入多次得分荒。若國王無法在短期內修正防守端的問題並提升進攻效率，這波連敗潮恐將繼續重創球隊士氣。
✳️焦點球星
馬刺：文班亞馬、福克斯
馬刺隊的超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）持續進化，本季場均繳出 24.4 分、11.1 籃板與 2.7 阻攻的驚人數據，在攻守兩端徹底主宰禁區，成為各隊防守的終極難題。後場指揮官福克斯（De'Aaron Fox）近 10 場比賽狀態穩定，場均貢獻 13.7 分與 6.8 次助攻，有效串聯球隊火力。
國王：雷諾德、克里夫
國王隊雷諾德（Maxime Raynaud）展現極高效率，投籃命中率高達 55.5%，場均進帳 10 分；而隊友克里夫（Nique Clifford）在三分線外也提供穩定輸出，近 10 場場均能命中 1.5 記三分球，成為國王外線不可忽視的冷箭。
✳️傷兵名單
馬刺：David Jones Garcia：賽季報銷（腳踝）、Lindy Waters III：缺陣（膝蓋）、Mason Plumlee：缺陣（非傷病因素）
國王：Domantas Sabonis：賽季報銷（背部）、Dylan Cardwell：缺陣（腳踝）、De'Andre Hunter：缺陣（眼部）、Zach LaVine：賽季報銷（手指）
✳️2月22日NBA例行賽賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽地點：馬刺主場
開賽時間：2月22日上午9：00
馬刺隊：乘勝追擊 目標七連勝
聖安東尼奧馬刺將坐鎮主場迎接沙加緬度國王的挑戰，力求將目前的連勝紀錄推進至第7場。馬刺本賽季對陣西區球隊表現穩定，取得25勝13敗的佳績，強大的快攻破壞力已成為聯盟各隊的夢魘。
目前馬刺場均靠快攻拿下16.5分，位居聯盟第七，其中新秀卡斯特（Stephon Castle）展現驚人的積極度以及速度，個人場均貢獻2.9分快攻得分。馬刺本季投籃命中率為47.8%，雖然略低於國王對手場均命中率，但憑藉流暢的轉換進攻與強韌的團隊防守，馬刺極有機會繼去年11月以123：110擊敗國王後，再次拿下兩隊交鋒的勝利。
國王隊：進攻低迷 陷入西區倒數泥淖
沙加緬度國王目前陷入賽季低迷，本季對陣西區聯盟的戰績僅為慘澹的8勝29敗，排名西區末座。進攻火力不足成為國王隊最大的硬傷，場均109.9分的得分表現在西區敬陪末座，團隊投籃命中率也僅有46.1%。
此外，國王隊的防守端也面臨嚴峻考驗，場均讓對手投出49.4%的高命中率，這對要阻擋馬刺的連勝氣勢無疑是雪上加霜。儘管國王的場均得分與馬刺的場均失分（111.8 分）差距不大，但若無法在進攻端找回節奏並有效限制馬刺的快攻，國王恐難在客場止敗。
✳️近10場比賽分析
馬刺隊：攻守俱佳 近10戰勝率衝破七成
聖安東尼奧馬刺近期展現了恐怖的統治力，在過去10場比賽中取得8勝2敗的傲人戰績。這段期間，馬刺的團隊火力全開，場均轟下119.6分，且團隊投籃命中率達到完美的50.0%。
除了進攻端打得行雲流水，馬刺在禁區防守與組織進攻上同樣出色，場均48.0個籃板與29.6次助攻皆優於聯盟平均，更憑藉著場均6.9次阻攻建立起禁區防線。在攻守兩端的強大壓力下，馬刺將對手的得分限制在108.6分，正帶著極佳的團隊化學反應迎接接下來的挑戰。
國王隊：陷入寒冬 慘吞15連敗崩盤危機
沙加緬度國王正經歷本賽季最黑暗的時期，近10場比賽一勝難求，吞下慘澹的10連敗。國王隊在攻防兩端皆出現嚴重失衡，進攻端投籃命中率僅43.0%，導致場均得分降至104.6分的冰點。
防守端更是門戶大開，近10戰場均失分高達119.1分。由於缺乏有效的進攻組織，場均助攻僅22.5次，讓國王在場上陷入多次得分荒。若國王無法在短期內修正防守端的問題並提升進攻效率，這波連敗潮恐將繼續重創球隊士氣。
✳️焦點球星
馬刺：文班亞馬、福克斯
馬刺隊的超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）持續進化，本季場均繳出 24.4 分、11.1 籃板與 2.7 阻攻的驚人數據，在攻守兩端徹底主宰禁區，成為各隊防守的終極難題。後場指揮官福克斯（De'Aaron Fox）近 10 場比賽狀態穩定，場均貢獻 13.7 分與 6.8 次助攻，有效串聯球隊火力。
國王：雷諾德、克里夫
國王隊雷諾德（Maxime Raynaud）展現極高效率，投籃命中率高達 55.5%，場均進帳 10 分；而隊友克里夫（Nique Clifford）在三分線外也提供穩定輸出，近 10 場場均能命中 1.5 記三分球，成為國王外線不可忽視的冷箭。
✳️傷兵名單
馬刺：David Jones Garcia：賽季報銷（腳踝）、Lindy Waters III：缺陣（膝蓋）、Mason Plumlee：缺陣（非傷病因素）
國王：Domantas Sabonis：賽季報銷（背部）、Dylan Cardwell：缺陣（腳踝）、De'Andre Hunter：缺陣（眼部）、Zach LaVine：賽季報銷（手指）
✳️2月22日NBA例行賽賽程表
|時間
|對戰組合
|6:00 AM
|奧蘭多魔術 vs 鳳凰城太陽
|8:00 AM
|費城76人 vs 紐奧良鵜鶘
|9:00 AM
|曼菲斯灰熊 vs 邁阿密熱火
|9:00 AM
|底特律活塞 vs 芝加哥公牛
|9:00 AM
|沙加緬度國王 vs 聖安東尼奧馬刺
|9:30 AM
|休士頓火箭 vs 紐約尼克
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。