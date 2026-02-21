我是廣告 請繼續往下閱讀





日本千葉縣近日有一隻動物園的小猴子Panchi君，因為把紅毛猩猩娃娃當成媽媽，走到哪都要緊抱的可愛模樣，意外在網路上爆紅。近日有網友拍到，Panchi君被其他猴子抓起、拖行，擔憂牠被猴群霸凌，動物園出面解釋。千葉縣動植物園一隻6個月大的日本獼猴Panchi君（パンチ，又稱Punch），因為被母親遺棄，把動物園給牠的IKEA紅毛猩猩玩偶當成媽媽，走到哪裡都要帶著，可愛又心疼的模樣，意外在網路爆紅。而近日有網友拍到，Panchi君被其他體型較大的猴子，粗魯的抓起，在地上繞圈拖行好多圈，牠嚇到發出尖叫，逃跑後迅速逃離猴群，衝向紅毛猩猩玩偶緊緊抱住，委屈令人心疼。許多網友都擔心說：「Panchi是不是被霸凌了？」、「動物的世界果然很殘酷」、「看到他跑過去抱著玩偶的那刻好心疼」、「看他嚇到跳起來⋯應該真的很害怕」。對於剛部影片，千葉縣動植物園也發布聲明解釋，Panchi君試圖靠近群體中的其他幼猴溝通，卻遭到避開。隨後 Panchi君放棄溝通獨自坐著時，遭到一隻成年猴子訓斥並拖拽。園方研判拖拽Panchi君的是那隻幼猴的母親。母猴可能是誤以為Panchi君欺負了自己的孩子，才以「不准對我的孩子做討厭的事」的方式對Panchi君進行管教。動物園說明，這是Panchi君融入猴群必經的艱辛過程，為了學會身為猴子的社會規則與溝通方式，被群體訓斥是必要的學習經歷。Panchi君在被拖拽後立刻躲進了「替代母親」的猩猩娃娃懷裡，但過一陣子後，牠已能正常離開娃娃並與其他猴子互動。當天中午與下午的餵食時間，Panchi君的樣子與往常並無異樣。Panchi君努力成長的故事在網路上引發關注，同款IKEA「紅毛猩猩玩偶」（DJUNGELSKOG）也跟著爆紅，不只日本IKEA社長親自送上33隻各式各樣的動物玩偶到千葉縣動植物園。IKEA總公司也表示，DJUNGELSKOG近期在日本、美國與韓國的銷量明顯增加，需求量比過往高出許多。台灣IKEA官網的線上購物頁面，也顯示這款玩偶缺貨中。IKEA美國分公司也在IG推出行銷貼文，寫下「我們現在是Punch的家人」，結合故事與商品，引發大量轉發與留言。