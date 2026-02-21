我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院近日以6比3票數裁定，川普不得課徵對等關稅，引發在野黨批評台美對等貿易協定白簽了，並要求重新談判！對此，反紫光成員許美華指出，大法官判決僅針對特定法條，並未禁止總統透過其他路徑課稅。川普政府已迅速啟動備案，依據1974年《貿易法》第122條，對全球貿易夥伴徵收10%關稅，為期150天，爭取時間發動301或232條款調查，甚至祭出1930年代更嚴苛的關稅法授權，最高可課50%關稅，顯示美國落實關稅的決心未動搖。國內出現撤回ART的聲音，民眾黨主席黃國昌批川普違憲擴權，國民黨也說要重新談判，立委賴士葆說要撤回最惠國條件的台美對等貿易協定，點名行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍負責。許美華砲轟幼稚且缺乏外交談判常識，台灣對美出口有76%位於232條款的範圍內，受此次判決影響極小，《紐約時報》也分析判決對台灣半導體衝擊有限。台灣目前策略應是展現信守承諾的誠意，以守住先前談妥、且條件明顯優於日韓的台美對等貿易協定。若此時因小失大要求翻桌重談，不僅無法獲得更佳條件，更可能遭到川普的修理與反感，增加不必要的國際變數。許美華呼籲，台灣在國際貿易競爭中，重點不在於關稅的絕對數字，而在於相對優勢的取得。日本已宣佈美日關稅協議不變，台灣應該採取相同立場。她直言，藍白不應在這關鍵時刻亂出餿主意或謾罵美方，否則將損害台美談判的氣氛。立法院應在開年後儘速通過台美關稅貿易協定，以實質行動維持台灣的國際最惠國待遇，企業也能保有競爭優勢。