美國最高法院當地時間20日裁定川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的廣泛對等關稅政策無效，川普立即宣布引用另一條法律對全球商品加徵10%關稅，對全球經貿再拋震撼彈。日本官員透露，加徵10%關稅可能只是權宜之計，相關政策仍會實施；韓國則拍板將繼續推進韓美投資協議的立法程序。
據日媒《日テレNEWS NNN》報導，日本政府官員認為，「10%的關稅可能只是一項臨時措施，大約只會持續5個月」。另一位官員則說，「即使被判違法，各界原本就預料川普會持續採取類似行動。因此，透過更換適用的法條來徵收10%關稅，可以理解。」他也提到，「外匯市場或許也早已消化了這個消息」，且美方還需要面對大量退還關稅的相關訴訟。
韓媒《韓聯社》、《韓國時報》報導，在川普關稅被判無效，又更換法源課徵10%後，韓國總統政策首席顧問金永範與國家安保室室長魏聖洛主持跨部會會議，商討政府因應對策。針對美方法源變更及韓國投資法案的立法進度進行全面盤點，最終達成一致立場，決定以「如期立法」作為維護韓美經貿協議的核心手段。
青瓦台內部對此進展態度冷靜，早在去年11月談判時，就有官員預測會出現違法判決，對美方可能舉措與情境進行審視。青瓦台人士解釋道，「美國方面也因有敗訴可能而備有非常計畫，我們同樣也準備了相應的對策。」。
有分析認為，比起對等關稅，韓國更受半導體、鋼鐵、汽車等主要出口產品的「品項關稅」影響，因此守住已獲得的「最惠國待遇」等條件是當務之急。據此預測，政府將按原定計畫履行《對美投資特別法》立法等程序。
韓國總統辦公室發言人姜由楨（Kang Yu-jung）在書面簡報中表示，「雖然美方課徵的15%對等關稅依裁決已失效，但美國政府已依貿易法第122條款宣布實施10%的全球關稅，政府將密切關注美方後續措施及主要國家的回應」。
姜由楨也指出，儘管美國法院的裁決為全球貿易環境投下變數，政府仍計劃在韓美特殊同盟關係基礎上，持續進行友好協商，以確保雙邊貿易協議所取得的利益平衡與出口條件不受到損害。與會者在會中也檢視目前正由國會審議的對美投資特別法案立法進度，並同意確保立法程序不受干擾。
