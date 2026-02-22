我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後就宣布以另條法律，對全球徵收10%關稅。川普週六透過社群發文，宣布10%關稅將上調至15%，痛批最高法院裁決荒謬、反美。川普在自家社群Truth Social發文，基於對美國最高法院經過數月深思熟慮後發布的荒謬、拙劣且極其反美的關稅裁決的全面、詳盡和完整的審查，「我將立即把對許多國家徵收的10%全球關稅，提高到完全合法且經過法律檢驗的15%水平」。川普批評，這些國家中有許多在幾十年來一直在敲詐美國，卻從未受到任何懲罰，直到他出現。川普說，在接下來的幾個月內，將敲定並發布新的、法律允許的關稅稅率，「我們將繼續執行極其成功的讓美國再次偉大計畫——讓美國比以往任何時候都更加偉大！」川普週五才剛下令，依據1974年《貿易法》第122條，對所有進口商品徵收10%的關稅，且是在任何現有關稅之外額外疊加，為期150天。儘管這也可能遭受法律挑戰，但該法律允許總統徵收最高15%的關稅，為期150天。