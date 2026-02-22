我是廣告 請繼續往下閱讀

歐尼爾隨即以選手村約3,000名運動員的人數進行計算，指出若要在三天內耗盡萬枚，意味著每位運動員平均每天要進行三次以上的「體力活動」

▲傳奇球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）的強烈懷疑保險套的耗損速度。（圖／美聯社／達志影像）

2026年米蘭—柯蒂納冬季奧林匹克運動會（Milano Cortina 2026）最令人意外的話題並非來自頒獎台，而是一個驚人的數字。這項短缺消息隨後獲得官方證實並緊急補貨，但數據本身卻引起NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）的強烈懷疑。歐尼爾在《運動畫刊》（Sports Illustrated）的影片反應中，發揮其招牌的幽默感與邏輯分析，公開質疑這項數據的真實性。他開玩笑地表示：「如果他們說用完了7,420個，我可能還會相信。但三天內用完1萬個？這絕對是唬爛（Cap），不可能。」，他認為這對高強度的冬奧選手來說極度不合理。針對這項爭議，歐尼爾從運動科學的角度切入，指出冬奧項目如花式滑冰需要極高的精確度與身體恢復，然而，國際奧林匹克委員會（IOC）發言人亞當斯（Mark Adams）則對此短缺現象提出了合理解釋。他表示，由於本屆賽事期間適逢西洋情人節（2月14日），選手村內的過節氣氛確實助長了需求。此外，高山滑雪選手克萊克（Mialitiana Clerc）也透露，保險套在選手村內往往被當作「紀念品」或「伴手禮」，許多選手會將帶有奧運標誌的保險套帶出選手村送給朋友或粉絲收藏。這意味著保險套的消失速度，並不直接等同於選手在村內的實際活動頻率。