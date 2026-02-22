美國聯邦最高法院20日裁定，川普（Donald Trump）對等關稅政策無效後，川普改以另條法律，對全球徵收10%關稅，之後更加碼上調至15%，作為對最高法院裁決的報復。儘管後續退稅、法律戰之路仍漫長，但對於首席原告、紐約小型葡萄酒進口商「VOS Selections」的老闆施瓦茨（Victor Schwartz）而言，已是一次非凡的勝利。
根據《CNN》報導，當大多數企業都選擇對川普關稅保持沈默時，施瓦茨選擇成為首席原告、與川普政府對薄公堂，理由是他認為關稅嚴重侵犯行政權力、還威脅到他家族企業的生計。
施瓦茨坦言，一開始他對於成為首席原告也很猶豫，尤其過程中他不斷收到短訊和電郵騷擾，就連辦公室的門都要時刻保持上鎖狀態，但相比企業界多數人袖手旁觀，他深感自己形同阻止關稅的「最後防線」。
不能「漲價就好」
施瓦茨指出，自從去年4月初、川普宣布「解放日」對等關稅以來，他們不得不把帳簿上的每一項都重新核查好幾遍，意識到真的不能隨意加價，自己難以負擔這筆費用，也不像大公司那樣可以隨便開張支票就好。
施瓦茨估計，自2025年4月以來，他至少已經支付了6位數的關稅，也深知與世上最有權勢之人對抗的風險，但只能壓抑恐懼，因為他清楚認識到擺在眼前的挑戰有多艱鉅。對他而言，來自全國各地、不同政治立場的同業支持，讓他得以克服批評、堅持下去。
對於川普改用其他法律及行政手段徵稅，施瓦茨也承認，確實會擔心，但至少新關稅的範圍會受到更多限制。
另一位帶頭起訴川普政府的教育玩具商「Learning Resources」創辦人沃登堡（Rick Woldenberg）也對裁決表達欣慰，雖然他自掏腰包的律師費就高達7位數，但比起要繳的關稅已不算太多：「我希望我的名字出現在這場訴訟中，我沒做錯任何事。」
為何大企業卻在關稅法律戰中「搭小公司便車」？
莫里森（Alan Morrison）是曾挑戰川普第一任期實施之鋼鐵關稅案的首席律師，他表示自己理解為何有這麼多企業，會選擇迴避正面對抗川普、靜觀事態發展：「他威脅個別公司，又給予其他公司豁免。這些措施都讓人們感到非常脆弱。」
不過，施瓦茨並不介意美國企業界能從他承擔的風險中獲益，在他看來，點燃火焰只需要一根火柴就足夠，他不會感到愧疚，反而因此自豪。
原文連結：While corporate America stayed silent, a small wine importer risked his business to challenge Trump’s tariffs
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
