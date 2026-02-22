美國川普（Donald Trump）政府今年1月初發起軍事行動，推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權後，現在持續收緊對委國長期盟友－古巴的壓制。有外媒獨家報導指出，在美國的施壓下，古巴安全部隊已撤出委國，該國多年來一直在向委內瑞拉派遣軍隊和警察部隊協助維安。
根據《路透社》報導，多名知情人士透露，委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）面臨來自華府的巨大壓力，古巴安全及醫療顧問已陸續離開，羅德里格斯已將安保工作委託給委國出身的保鏢，這點與馬杜洛及查維斯（Hugo Chavez）都不同，後面2者過去都相當依賴古巴精銳部隊來保護他們的安全。
紐約大學歷史系副教授、委內瑞拉問題專家維拉斯科（Alejandro Velasco）指出，以往古巴對委國政府的影響、生存至關重要，現在情況顯然開始轉變。1名熟知委內瑞拉執政黨的消息人士聲稱，古巴人是在美國施壓下，奉羅德里格斯之命離開的。
川普欲結束委內瑞拉與古巴的關係
報導指出，從查維斯時代開始，委內瑞拉就與古巴密切合作，委國提供古巴石油，古巴則向委國派出大量專業人員。然而，川普已誓言要終止2國之間的安全聯盟，這也是華府推翻哈瓦那共產黨政權的策略一部分。
針對美國是否向委內瑞拉施壓、要求切斷與古巴連結一事，1位白宮官員表示，美國與現在的委國領導人「關係非常好」，相信羅德里格斯的利益，與美國的關鍵目標一致。
不過，包含美國海軍學院教授波爾加-赫西莫維奇（John Polga-Hecimovich）在內的部分專家則提醒，古巴遺留在委內瑞拉的影響仍然顯著，雖然他們沒能保住馬杜洛，但畢竟在維持委國政府統治方面，有很長時間都發揮了關鍵作用。
曾在拜登（Joe Biden）時期擔任美國駐美洲國家組織（Organization of American States，OAS）大使的莫拉（Frank Mora）也說，羅德里格斯行事謹慎，雖然她想與古巴人保持距離，直到局勢平靜、自己牢牢掌握大權，但也不打算完全拋棄他們。
原文連結：Exclusive: Cuban security forces exit Venezuela as US pressure mounts
