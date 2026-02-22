我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義市昨（21）日清晨發生一起隨機砍人案，一名70歲老翁外出晨運時，突遭30歲簡姓男子攻擊，當場被踹倒壓制在地，並遭檳榔刀割傷後頸。警方獲報趕抵現場，將簡男依現行犯逮捕，訊後依殺人未遂及傷害罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。檢方聲請羈押，法院已於晚間裁定收押。警方指出，案發於21日清晨5時30分許，地點在嘉義市自由路與友忠路口附近綠帶。當時簡男獨自坐在分隔島椅子上，老翁在周邊運動經過時，簡男突然起身朝對方踹去，將人壓制在地後，持檳榔刀割傷其後頸，現場一度血流不止。目擊民眾見狀立即報警求助。員警到場時，雙方仍在路口分隔島附近，警方隨即控制現場，將簡男逮捕，並查扣其丟棄於地面的刀具。全案依現行犯程序處理。受傷老翁由救護人員送醫治療，經診斷為頸部切割傷及四肢多處擦傷，所幸未傷及要害，暫無生命危險，目前住院觀察中。警詢時，簡男辯稱自己當時坐在分隔島椅子上，因老翁突然靠近才會出腳踹人並壓制。不過警方綜合現場跡證與相關證詞，仍依殺人未遂及傷害罪嫌將其移送偵辦，詳細動機仍待進一步釐清。