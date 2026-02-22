我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市長侯友宜年底將卸任，台北市副市長李四川辭官返回新北參選，民眾黨主席黃國昌也要參選，面對藍白整合的問題，黃國昌說，民眾黨與國民黨一直有聯繫，藍白會整合出最強候選人，他與國民黨主席鄭麗文之間的承諾，他也一定說到做到。再被問到藍白是否會有整合的時間表？何時會開始討論？黃國昌說，平常就一直都有聯繫溝通，只是外界不一定知道。黃國昌在農曆春節期間馬不停蹄拜廟，爭取新北市民支持。針對藍白合問題，他今（22）日在蘆洲保和宮受訪說，他在過年期間已是第三度、甚至第四度回應，立場始終一致。台灣民眾黨抱持誠意與善意，希望透過最好的方式，挑選出最強的在野整合人選，為新北市民帶來最佳治理。黃國昌指出，當初他與鄭麗文聯合召開記者會時所作的公開宣示，「一個字都不會改變」，並強調自己說到做到。過去這段時間，不論是與鄭麗文，或與李四川等人，都維持良好互動與溝通，持續就整合方向交換意見。黃國昌表示，他期許在這場新北市長選舉中，藍白之間的整合與合作，能成為台灣政黨合作的典範。即便彼此存在不同觀點，也能透過理性討論，在求同存異的基礎上尋求最大共識，讓合作建立在政策對話與實質溝通之上。民眾黨2026新北市三蘆區議員初選，黃國昌的「四大金釵」之一、三蘆區主任周曉芸落敗，民眾黨拍板提名政治素人、在家樂福工作15年的陳彥廷。黃國昌今也首度與陳彥廷同台。黃國昌說，陳彥廷是很優秀的工程師，民眾黨會當他的後盾。黃國昌表示，陳彥廷經過黨內民主程序勝出，正式成為民眾黨在三重、蘆洲地區推出的市議員參選人。他指出，陳彥廷自台大光電所畢業後，擁有15年產業實務經驗，是一名具備專業背景的工程師，在獲得黨提名後，迅速架設個人政見網站，展現高度行動力。他強調，陳彥廷以工程師的思維與科技方法，針對三重、蘆洲在地居民的食衣住行等生活面向，提出具體而務實的政見與解決方案，令人相當期待。黃國昌表示，民眾黨全黨上下，包括他本人與新北市黨部，都將成為陳彥廷最強力的後盾。他說，陳彥廷是團隊重要的一份子，也盼三蘆地區鄉親多加認識這位年輕工程師，會發現他純真、樸實且專業，能將工程專長帶入在地治理，實際改善市民生活。