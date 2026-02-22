挪威越野滑雪傳奇克萊博（Johannes Høsflot Klæbo）今（22）日在男子50公里集體出發賽中，以2小時07分07.1秒的成績奪金，正式寫下歷史新頁。這不僅是他本屆賽事的第6枚金牌，也是生涯第11枚金牌，更讓他成為奧運史上（含夏、冬奧各項運動）首位能在單屆冬奧席捲6金的運動員，徹底鞏固其「冬奧之王」的至高地位。
上坡如平地！「6分速」跑步式滑行驚艷全球
克萊博在本屆冬奧最令人震撼的表現，莫過於他在比賽中展現的極限體能。根據數據監測與外媒報導，克萊博在越野滑雪最艱難的上坡路段，竟然能以每小時18.4公里的時速前進。這相當於在極大坡度的雪地上，跑出每英里僅需6分鐘（6-minute mile pace）的配速，且腳下還踩著滑雪板。根據《加拿大廣播公司》報導，他在7%的坡度上平均速度達到了17公里／小時左右。
這種被稱為「克萊博跑法」的技術在網路上瘋傳，甚至引發許多民眾在健身房挑戰相同坡度與時速的跑步機測試，卻鮮少有人能支撐超過一分鐘。克萊博對此幽默回應：「看到越野滑雪能像足球一樣產生這麼多迷因與討論，真的很酷。」
什麼是「克萊博跑法」？
「克萊博跑法」（Klæbo Sprint 或 Klæbo Style）是指由挪威越野滑雪傳奇克萊博（Johannes Høsflot Klæbo）所開創的一種極具爆發力的上坡技術，其特徵是膝蓋位置較高，滑行距離較短。
這種跑法徹底改變了傳統越野滑雪在陡坡上的行進方式。傳統的越野滑雪在上坡時，運動員通常會使用「八字踏步」（Herringbone technique），利用滑雪板的邊緣抓地，動作較為沉穩且有節奏。
但克萊博跑法則是將動作頻率極速提升，身體重心前傾，腳步不再是滑行，而是像在田徑場上衝刺一樣，直接在雪坡上「奔跑」。這種跑法減少了滑雪板底部與雪面的接觸時間，即使在雪溫升高、雪蠟抓地力變差的挑戰環境下，依然能保持高效推進。
從短距離衝刺到50公里馬拉松 克萊博統治越野滑雪項目
克萊博的強大在於他跨越距離的統治力。在今日的50公里馬拉松式耐力賽中，他與隊友尼恩蓋特（Martin Løwstrøm Nyenget）及艾佛森（Emil Iversen）早早突圍，最終由克萊博在最後一個山坡發動標誌性的爆發力，以17.5秒的優勢奪冠。
專家分析，克萊博除了具備頂尖的衝刺能力與耐力，他更是史上最強的「下坡執行者」。在下坡段節省體力的同時，他還能保持比對手更快的速度，這讓他在進入最後階段時總能保有更充沛的動力。
打破海登紀錄 挪威獎牌數刷新隊史
克萊博單屆6金的表現，正式超越了美國速滑傳奇海登（Eric Heiden）在1980年創下的單屆5金紀錄（雖然海登皆為個人賽金牌，而克萊博包含兩項團體賽）。目前克萊博職業生涯累積的奧運獎牌數已達13枚。
在他的領軍下，挪威隊在本屆米蘭冬奧已累計奪得40枚獎牌，超越了2018年平昌冬奧的39枚紀錄。挪威軍團在今日比賽中包攬前三名，也是該國在冬奧史上的第14次「頒獎台橫掃」。
消息來源：The Athletic
