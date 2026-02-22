我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後就宣布以另條法律，對全球徵收10%關稅。川普週六透過社群發文，宣布10%關稅將上調至15%。因行政院副院長鄭麗君日前才宣布，與美國簽訂對等貿易協定，如今狀況有變，國民黨立院黨團書記長林沛祥三問總統賴清德，並提醒大年初六開市之際，政府應把關稅帳本算清楚。林沛祥表示，今年開市迎財神之際，國家關稅政策卻讓外界霧裡看花。面對美國總統川普政策走向高度不確定，外界關注賴政府是否已做好充分準備。過去政府高調宣傳的談判成果，如今在實際運作中是否產生變數，國人期待了解政策紅利何在，以及談判與執行現況究竟如何。針對整體經濟戰略運作情形，林沛祥指出，賴清德在關稅協議簽訂後成立國家經濟戰略指導小組並親任召集人，外界關心該機制目前運作進度，包括對美關稅現況評估為何、協議是否仍在洽談或調整、小組是否已召開會議，以及是否曾於國安會層級進行討論。他強調，政策宣布後更重要的是具體進度與成果，而非僅止於架構設置。在承諾與現實落差方面，林沛祥指出，對美關稅原本設定為15%，如今全球普遍降至10%，基準條件已改變，政府是否重新檢討相關承諾值得說明。他質疑，包括先前承諾的5000億美元投資、列入協議的GDP 3%年度支出，以及約新台幣2.67兆元的採購規劃，是否有重新評估或調整空間，並呼籲政府說明是否已有重新協商的整體規劃。此外，林沛祥也關注出口旺季即將到來的風險管理問題。他指出，台灣對美出口旺季集中在下半年，尤其8月至11月為關鍵採購期，目前雖採全面加徵10%關稅，但仍可能受到232、201、301、122、338等多項貿易條款影響，增加企業經營不確定性。他呼籲政府提出完整因應方案，建立風險預警與產業支援機制，並提升談判透明度，讓企業能在可預測環境下穩定布局。林沛祥強調，開市迎財神更要守住財本。經貿政策不只是數字計算，更關乎國家長期競爭力與產業信心。政策宣示固然重要，但最終仍須回到實際成效與制度運作。他呼籲政府把數字講清楚、把進度說明白、把談判公開化、把風險管理好，唯有如此，國家的財運才能長久，而非流於節日象徵。