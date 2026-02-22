我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院正式裁定美國總統川普實施的「對等關稅」違憲，台北股市即將於明（23）日農曆馬年開紅盤，台股走勢也引發關注。對此，台新投顧副總經理黃文清今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，川普已緊急援引《貿易法》第122條加徵全球15%新關稅，總體環境沒有太大改變，估計對股市影響相對有限，加上台股休市期間，台積電美國存託憑證（ADR）上漲近2.4%，台股開紅盤有望上漲，並看好4大類股。雖然川普祭出的「對等關稅」遭最高法院判決無效，但川普改引用《貿易法》第122條，對所有進口商品徵收15%的關稅，且是在任何現有關稅之外額外疊加，為期150天，黃文清認為，這與原先總體環境沒有太大改變，對股市影響相對有限，主要還是要看後面川普如何引用《貿易擴張法》第232條款及《貿易法》第301條款。黃文清進一步指出，由於川普去年就同步針對半導體等產品提出232調查，調查結果也已出爐，首波針對特定先進運算與AI晶片徵收25%關稅，汽車零組件、鋼鋁相關也都有加徵關稅，只是後續是否再針對不同產業或不同公司、國家有不同關稅設定還要再觀察。不過，他說，就台灣來說，台美協議已簽署，出口美國最大宗的半導體關稅部分，已有機會豁免，只要立法院通過就沒問題，觀察重點就是看立法院台美協議能否通過。至於台股明日馬年開紅盤，黃文清認為，台股休市期間，即便美股道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數有跌，關鍵是費城半導體指數台積電ADR漲了將近2.4%，因此，若沒意外的話，明日台股開紅盤應該是上漲，主要是台積電帶動。若就相關指標公司來看，記憶體大廠SanDisk、美光都大漲，台灣記憶體類股有機會表光，另外光通訊大廠Lumentum也是大漲，台灣相關光通訊、矽光子概念股也有機會表現，再來半導體設備材料，美國應用材料也是大漲，科林研發（Lam Research）大漲，台灣相關半導體設備材料也是有機會上漲。另外，黃文清也提到，紡織製鞋相關像是Under Armour漲勢也不錯，因此，台灣運動休閒、紡織跟製鞋相關概念股可能也有機會表現。