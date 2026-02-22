我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼劉德華唱到中段時，前方出現兩隻小型機器人，它們做出半蹲、起身、揮舞雙手等動作，還能模擬真人隨音樂做出身體律動。（圖／ CCTV 中文臉書）

2026央視春晚將多隻機器人搬上舞台演出，它們如同真人般做出甩雙節棍、打醉拳等高難度武打動作，節奏流暢、分明，穩定度高，驚豔全球觀眾，其實早在21年前，即有機器人登上春晚舞台，於香港天王劉德華（華仔）演唱金曲〈恭喜發財〉時伴舞，該畫面近日被翻出，讓外界見識大陸人工智能進步之神速。劉德華2005年受邀於春晚演出，他穿著唐裝，與舞龍舞獅、舞者一同帶來經典歌曲〈恭喜發財〉，唱到中段時，華仔的前方出現兩隻小型機器人，它們做出半蹲、起身、揮舞雙手等動作，還能模擬真人隨音樂做出身體律動。不過與今年春晚亮相的大型機械假人相比，21年前的機器人「舞姿」顯得笨拙又陽春，大陸網友笑說：「那時的機器人也就是上了發條的玩具吧」、「嚴格意義不算機器人，只能算人形玩具！」更多人則是佩服中國科技革新技術的突飛猛進，「05年居然已經有雛型了」、「機器人發展是真的快呀！」登上春晚的人形機器人為大陸企業宇樹科技、銀河通用、松延動力和魔法原子所研發，超過10台宇樹科技機器人不僅和兒童演員同台，完成複雜的對打、一段模仿醉拳的步法及倒地起身動作，展現驚人平衡感和協調性，節目播出後迅速引發西方媒體、網友高度關注和討論。在大陸多所大學擔任兼職教授的坎布爾（Evrim Kanbur）於X發文讚嘆，這一年中國人形機器人的進步「堪稱神奇」，正是「中國速度」的體現，而經濟學人、衛報、路透社、彭博社等多家外媒紛紛分析大陸在研發機器人方面的表現，探討其背後技術、產業與全球影響。