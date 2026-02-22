我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後就宣布以另條法律，對全球徵收10%關稅。川普週六透過社群發文，宣布10%關稅將上調至15%。因行政院副院長鄭麗君日前才宣布，與美國簽訂對等貿易協定，如今狀況有變，藍白要政府重啟談判，民進黨立委王定宇嗆，先問台灣的產業界同不同意。王定宇說，近期有媒體及網路人士質疑台灣與美國關稅協議進度，稱「台灣急著成為第一個簽署國」，但這類質疑其實延續自去年八月以來的攻擊，當時外界就曾批評「別國已經簽完，台灣為何如此緩慢？」王定宇指出，台灣與其他國家相比，談判進度確實稍慢，但原因在於台灣政府同時將《232條款》豁免納入協商。台灣出口至美國的項目中，約有76%屬於已調查或正在調查的232條款範疇。談判團隊成功爭取到這些項目最惠國待遇，這一成果在國際上被視為台灣經貿的重大利多，且不受美國最高法院近期判決影響。他強調，台灣是全球領先取得232條款最惠國優勢的國家。此外，王定宇提醒，川普宣布將依據1974年《貿易法》第122條向全球課徵15%臨時進口關稅（此前為10%）。他指出，部分批評人士仍以10%關稅攻擊談判結果，顯示對國際局勢理解不足。王定宇表示，台灣政府將持續審慎因應局勢變化，也會觀察其他國家反應。日本、韓國及多數國際社會已表態，對等關稅協議不受影響，將繼續履約並執行，不會重啟談判。他強調，關稅協議對台灣經濟及千萬勞工影響重大，不應成為政黨鬥爭工具。對於外界呼籲「拉倒不算、重啟談判」的聲音，王定宇提醒，台灣不應成為首個與美國翻臉不認帳的國家，政府決策應優先聽取產業界意見，維護國家利益與產業信心。