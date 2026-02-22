春節連假尾聲，面對開工開學，不少人難免焦慮。命理專家艾菲爾老師分享初六專屬「收心儀式」，強調收心不是剝奪快樂，而是把快樂帶入日常。透過12生肖專屬的轉換法，幫助大家告別拖延，穩健回歸規律生活。
空間與數位雙重斷捨離，找回專注力
對於生肖牛而言，初六收心是一場空間洗禮。趁著假期尾聲整理辦公桌或通勤包，當物理空間恢復秩序，內在的安全感也會隨之重建。而生肖猴則需要數位大掃除，刪除多餘的 App 與清理手機訊息，清爽的介面能瞬間喚回流失的專注力，讓你在面對爆炸資訊時，依然能保持敏銳的判斷力。
規劃具體小目標，精準重拾戰鬥節奏
面對即將到來的繁雜事務，寫下來是最有效的解方。艾菲爾老師建議生肖鼠寫下開工最重要的三件事，將壓力具象化為可執行的路徑；生肖馬則適合列出未來三天的重點行程，掌握節奏就能消除對未知的恐懼。生肖龍可為本月設定一個專屬小成就，藉此激發強大鬥志；生肖雞則建議檢視財務狀態與待辦清單，用萬事皆在掌握中的專業經理人態度強悍回歸。
溫柔沉澱身心靈，安穩切換開工模式
收心不一定要正襟危坐。生肖虎適合透過慢跑或深度伸展，用肌肉的律動喚醒沉睡的開拓者精神；生肖兔與生肖蛇則需要安靜的過渡期，前者可泡個精油熱水澡並提早入睡，後者適合關掉通訊軟體靜坐半小時，在極致寧靜中切換回理性的戰鬥模式。生肖狗則需要給自己一份心理契約，對著鏡子承諾「不急不亂」，穩穩前進就能贏得好成果。
預約專屬小確幸，把快樂帶入日常中
誰說重返職場只有痛苦？生肖羊不妨提前準備好明日的質感穿搭，透過這場美學儀式賦予自己正面暗示與從容自信。生肖豬則建議為明天預約一份專屬「小確幸」，無論是早晨一杯好喝的冷萃咖啡，或是下班後的一個甜點，將焦點轉移到期待驚喜上，用滿滿的正能量開啟新的一年。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
|生肖
|專屬收心行動
|鼠
|寫下開工最重要的3件事
|牛
|整理辦公桌面與通勤包
|虎
|跑步或伸展身體30分鐘
|兔
|泡熱水澡放鬆、提早入睡
|龍
|為自己設定一個本月小目標
|蛇
|關閉手機通知，安靜獨處30分鐘
|馬
|列出未來三天的重點行程表
|羊
|提前準備好明天的自信穿搭
|猴
|數位大掃除，清空手機雜亂桌面
|雞
|檢視財務狀態與本周待辦清單
|狗
|對著鏡子給自己一句穩定的承諾
|豬
|為明天預約一份專屬的「小確幸」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
