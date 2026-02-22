台灣人超愛喝手搖飲，過年連假期間許多店家也只有除夕晚上休息，其餘時間幾乎天天營業。不過，近年手搖飲爆出食安問題的事件頻傳，又以喝到蟑螂等異物最令人震驚。對此，就有前手搖飲店稽核人員出面分享，只要看到店員手部出現兩個特徵，自己就會直接轉身到別間購買，直言「門市內部環境絕對難以想像！」
手搖飲店環境衛生有端倪！前稽核員認證：看店員就知道
一名曾任連鎖飲料店稽核員的網友，近日在 Threads 分享工作經驗談：「只要到店門口，看到店員做指甲、戴戒指，請馬上轉身去買隔壁的，這種門市的內部環境長怎樣你不會想知道，信我！」
貼文曝光後，立刻引發大批網友驚呼，「天啊……那我愛喝的飲料店，基本上女店員全部都有做美甲欸」、「可以理解，通常這樣的店員要求不起、無法配合的，環境衛生就是同理」、「喜歡做美甲的人不知道指甲最容易藏污納垢嗎」、「10年前在早餐店工作時規定就是這樣，指甲油、戒指、手環、飾品都不行」。
餐飲業食品良好衛生規範曝光！店員真的不能做指甲
事實上，根據 衛生福利部食品藥物管理署 訂定的《食品良好衛生規範準則》，餐飲業於作業場所工作之人員，手部應保持清潔；不得蓄留指甲、塗抹指甲油、進行指甲彩繪、使用指甲貼片或佩戴飾物，且不得使肌膚上的化粧品、藥品及其他物品污染食品。
此外，教育部發行的《餐飲從業人員衛生自主管理手冊》也明確規定，在大專院校美食街工作的員工，作業中不得吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖、飲食或從事其他可能污染食品的行為；手部不得留長指甲、不塗抹指甲油，也不得配戴飾物（如手錶、戒指、手鐲等）。
因此，若您愛喝手搖飲又相當注重食安問題，下次不妨多多觀察店員的手部，就能看出該店家是否符合您的需求，同時也保障自己的身體健康。
資料來源：全國法規資料庫、教育部
