一名游姓計程車司機今（22）日凌晨5時許，載送2名男子自基隆愛三路出發前往台北市長安西路，未料抵達目的地後，2嫌竟當場意圖行搶，其中一人還亮出刀械脅迫，雙方爆發激烈拉扯與口角。過程中雖有路過民眾上前勸阻，卻意外讓嫌犯趁隙將司機趕下車，直接將計程車開走，連同車內約3萬多元現金一併奪走。警方獲報後展開追查，目前正全力鎖定2嫌身分與行蹤。台北市警察局大同分局表示，今日凌晨5時17分接獲報案，指稱長安西路一帶發生計程車遭搶情事。警方初步調查，游姓司機稍早在基隆市愛三路附近載到2名路邊攔車的男子，對方聲稱要前往台北市區。車輛行駛至長安西路附近停靠後，2嫌疑似見財起意，突然對司機下手，要求交出財物。游男當場拒絕並奮力抵抗，雙方爆發肢體衝突，其中一名嫌犯更拿出刀子威嚇。此時一名路過男子聽見爭吵聲，上前勸架，誤以為僅是一般糾紛，未料2嫌竟趁混亂之際，強行將游男拖下車，隨即駕駛計程車逃逸。警方指出，因近日銀行尚未營業，游男將連日營業所得現金暫放車內，約3萬多元遭一併搶走。所幸不久後警方在新北市三重區中興橋旁尋獲遭棄置的計程車，車體並無重大損壞。初步研判，2嫌可能是在車程中察覺車內存放現金，臨時起意犯案。目前警方已針對車內外進行指紋與跡證採集，同步調閱沿途及棄車地點周邊監視器畫面，積極比對可疑身影與行車軌跡，盼盡速掌握嫌犯身分。全案將朝強盜罪方向偵辦，後續不排除擴大追查2嫌是否涉及其他類似案件。警方也呼籲計程車駕駛，若遇乘客行為異常或行徑可疑，應提高警覺並適時通報，避免獨自處理衝突，以確保人身安全。