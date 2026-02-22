我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾沛慈罕見放閃老公，吸引萬人按讚。（圖／曾沛慈IG@tseng_pets_ohyeah）

▲曾沛慈（右）與Peter（左）結婚4年了。（圖／曾沛慈臉書）

曾沛慈過年期間無預警放閃！20日農曆大年初四時，曾沛慈突然在IG曬出一張她與老公Peter（孫立衡）頭靠頭的自拍照，笑說：「社群經營不擅者真的不知道要放什麼照片了，只好放閃」，只見兩人站在路邊合照，臉上洋溢幸福笑容。曾沛慈透露自己本來還在猶豫要不要分享這張照片，結果就不小心手滑貼出去了，照片曝光後也立刻吸引1.6萬粉絲朝聖按讚。個性向來低調害羞的曾沛慈結婚4年鮮少放閃，過年期間卻無預警丟出閃光彈，讓粉絲嗨爆。只見曾沛慈在貼文中寫道，「初四，社群經營不擅者真的不知道要放什麼照片了…只好放閃，而且我在猶豫不決的時候竟然還不小心用手掌滑到發送，既然如此，閃爆天」。照片中的曾沛慈和老公頭靠頭在路邊合照，夫妻倆甜蜜依偎，看得出來婚姻幸福甜蜜，照片吸引1.6萬人按讚，粉絲見狀也紛紛留言，「孫先生、孫太太新年快樂」、「好難得！請多放閃」、「我們都愛看，請多放」、「這放閃放的好突然，祝你們馬上幸福、馬上快樂，新年快樂」。曾沛慈在2022年1月結婚，老公Peter是約書亞樂團吉他手兼音樂總監，和曾沛慈一樣都十分熱愛音樂，因此相當合拍。據悉，兩人過去本來就是認識10幾年的好友，在疫情後才升格為戀人。夫妻倆在結婚前也曾一起合作過歌曲〈牽手〉，由約書亞樂團伴奏，曾沛慈和趙治德擔任主唱，是一首治癒人心的抒情歌。