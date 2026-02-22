我是廣告 請繼續往下閱讀

刮刮樂持續傳出有人中獎好消息！台灣彩券公司今（22）日透露，桃園中壢一對孝順的年輕姐妹檔，相約走春逛夜市，當天購買刮刮樂前，妹妹還站在店裡的貔貅前默默許願「希望能把學貸還清就好」，兩人各挑1張「2000萬超級紅包」，刮到一半妹妹忽然停下動作把彩券遞給姊姊，確認中100萬元大獎後，兩人感動得眼框泛紅緊握彼此的雙手，並異口同聲表示：「先把學貸還完，剩下獎金要拿來孝順父母」。台彩今年推出的刮刮樂「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至2月21日止，已刮出4個2000萬元、176個100萬元，其中位在桃園市中壢區舊明里中正路368號1樓「翔翔彩券行」就有一對姐妹刮中百萬大獎。根據彩券行代理人林先生描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一對孝順的年輕姐妹檔，每年過年都會相約一起走春逛夜市、吃小吃並且到彩券行玩刮刮樂，每年一起刮刮樂這個習慣對姐妹而言，不只希望中獎，更是為了未來打氣的小小儀式感。他回憶，當天購買刮刮樂前妹妹還站在店裡的貔貅前默默許願「希望能把學貸還清就好」，姐妹兩人各挑1張「2000萬超級紅包」就坐在店內角落慢慢刮，刮到一半妹妹忽然停下動作把彩券遞給姊姊，確認中大獎後倆人愣在原地，沒有歡喜大聲尖叫，而是感動得眼框泛紅緊握彼此的雙手，看得出來這筆獎金對她們意義深重。經店家協助確認刮中100萬元後，姐妹倆第一時間想到不是要把獎金拿去購物或旅遊，而是異口同聲表示：「先把學貸還完，剩下獎金要拿來孝順父母，父母多年以來省吃儉用都是為了供她們讀書，如今終於有能力回報養育之恩。」