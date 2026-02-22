我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後就宣布以另條法律，對全球徵收10%關稅。川普週六透過社群發文，宣布10%關稅將上調至15%。因行政院副院長鄭麗君日前才宣布，與美國簽訂對等貿易協定，如今狀況有變，行政院長卓榮泰引用日本首相高市早苗的話，不敢挑戰的國家是沒有未來的，「我要說，台灣始終都在迎向挑戰中創造未來。」卓榮泰說，他21日與鄭麗君、秘書長張惇涵及談判團隊成員開會，針對美國最新關稅政策進行分析與盤整，評估對台灣經貿的影響。他表示，面對美國聯邦最高法院的判決，全球經貿情勢隨之變動，政府必須審慎因應。卓榮泰說，美國政府已宣布依《1974年貿易法》第122條款，對全球課徵為期150天、10%加最惠國（MFN）待遇的暫時性關稅，對於232條款項目，美方已明確表示不受影響，他已指示談判團隊與美方保持密切溝通，確保台灣已取得的232條款最惠國待遇不受動搖。同時，他要求團隊審慎評估已簽署「對等貿易協定」的後續運作，並適時向國人說明，以保障國家與產業最大利益。卓榮泰強調，談判團隊過去歷經兩階段談判，已成功爭取到包括國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康在內的多項成果，並獲得與歐盟、日韓同等的關稅優惠以及232條款最惠國待遇。他指出，這些成果不僅是團隊的重要成就，也是政府面對新局勢的有利基礎。對於未來經貿發展，卓榮泰表示，全球關稅與貿易局勢仍在動態變化，政府將持續「關注變局、確保成果、審慎因應」。台灣將確保既有最佳待遇不被削弱，並維持相較其他競爭國家的相對優勢，確保國家及產業利益。卓榮泰指出，副院長所領導的談判團隊將在現有優勢基礎上，持續保障國家利益與產業國際競爭力。同時，台灣將優化經貿體制、促進雙向投資，與美國建立穩固合作基礎，深化台美戰略夥伴關係，並共同維護國家安全及經濟安全。