春節過年9天連假今天來到尾聲，迎接明（23）日開工，必勝客表示，將祭出開工優惠，明（23）日至3月2日限時8天，推出平日外帶大比薩共11種口味通通只要199元，還有巧克力QQ球買一送一，另有個人比薩，買2送1，3種口味最低只要210元。而達美樂也有「買1送1再送大可樂1瓶」 ，還有網訂限定優惠，外帶起司大火山披薩299元。
11款大比薩 平日外帶單點只要199元
必勝客迎接開工推優惠，明天（23）起開跑，11款大比薩平日外帶單點只要199元，包含夏威夷、日式照燒雞等超人氣口味，還包含「四小福+日式照燒雞雙拼」、「四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯雙拼」，更有「巧克力QQ球5顆買一送一」，再加碼「買起司三重奏豬肉條送小份薯金幣」，等於花一份的副食價格就有雙份享受。
個人比薩也限時推出買二送一 210元起吃3種口味
必勝客個人比薩也限時推出買二送一，包含丸勝章魚燒、韓式泡菜豬五花等多達13款口味，連素食彩蔬鮮菇都可選，多重選擇最低只要210元起就能一次享受三種比薩口味。
🟡必勝客其他組合優惠：
▪️APP限定「發財開吃餐」：
3至4人小組聚會，除了「外帶買大送大再送可樂」外，還可選PK APP限定「發財開吃餐」，包含一個大比薩與三款副食、再加贈1.25L飲料，豐盛5件組只要499元起，現省408元。
▪️「財運噴發餐」：
4至6人則推薦888元起「財運噴發餐」，包含一個火山熔岩餅皮大比薩、一個鬆厚大比薩，以及二款副食加1.25L飲料，省下761元。
▪️「一公尺派對盒」：
8到10人則選擇「一公尺派對盒-好運醬淋款」，3款方形比薩、8款甜鹹副食，再搭配全新「沾醬3+1」，限時特惠價1688元(原價2199元)，現省511元。
達美樂推出「買1送1再送大可樂1瓶」 還有網訂限定優惠：外帶起司大火山披薩299元
達美樂同樣於2月23日至2月25日，全台達美樂門市外帶大披薩「買1送1再送大可樂1瓶」，比5折還要更優惠，只要590元起（優惠碼：131169），提供超過10多種經典且美味的披薩口味可任選，也可同步加價升級「火山系列披薩」。
▪️另加碼推出「開工網訂限定優惠」，凡於達美樂官網訂購並輸入優惠碼，即可享外帶起司大火山披薩單顆優惠價299元（優惠碼：797041）
▲達美樂限指定口味外帶大披薩享「買 1 送 1 再送大可樂」，外帶大火山披薩299元。（圖／達美樂提供www.dominos.com.tw/）
資料來源：達美樂、必勝客
