美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅在最高法院遭遇挫敗後，改以另條法律，對全球徵收10%關稅，之後更加碼上調至15%，持續變化的政策再對金融市場造成衝擊，比特幣價格聞訊震盪走低，一度失守6.8萬美元關口。
根據外媒《CoinDesk》報導，川普在自家社群平台發文，怒批最高法院的裁決「反美」，作為報復，宣布調升全球關稅至15%，還補充說接下來幾個月，政府將頒布新的合法關稅。
報導指出，消息曝光後，比特幣短線先小幅上揚約0.5%，隨後迅速翻黑下跌近1%，徘徊在6.8萬美元附近；同為加密貨幣的以太幣也走弱0.45%，至1980美元左右。
分析認為，關稅不穩恐推升通膨與全球貿易不確定性，交易員密切關注市場及幣圈，試圖從中找尋線索，研判該如何應對新關稅，但整體而言，空頭似乎仍佔據主導地位。
原文連結：
Bitcoin price slips after Trump hikes worldwide tariff to 15% from 10% despite Supreme Court decision
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，消息曝光後，比特幣短線先小幅上揚約0.5%，隨後迅速翻黑下跌近1%，徘徊在6.8萬美元附近；同為加密貨幣的以太幣也走弱0.45%，至1980美元左右。
分析認為，關稅不穩恐推升通膨與全球貿易不確定性，交易員密切關注市場及幣圈，試圖從中找尋線索，研判該如何應對新關稅，但整體而言，空頭似乎仍佔據主導地位。
原文連結：
Bitcoin price slips after Trump hikes worldwide tariff to 15% from 10% despite Supreme Court decision
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。