美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅在最高法院遭遇挫敗後，改以另條法律，對全球徵收10%關稅，之後更加碼上調至15%，持續變化的政策再對金融市場造成衝擊，比特幣價格聞訊震盪走低，一度失守6.8萬美元關口。根據外媒《CoinDesk》報導，川普在自家社群平台發文，怒批最高法院的裁決「反美」，作為報復，宣布調升全球關稅至15%，還補充說接下來幾個月，政府將頒布新的合法關稅。報導指出，消息曝光後，比特幣短線先小幅上揚約0.5%，隨後迅速翻黑下跌近1%，徘徊在6.8萬美元附近；同為加密貨幣的以太幣也走弱0.45%，至1980美元左右。分析認為，關稅不穩恐推升通膨與全球貿易不確定性，交易員密切關注市場及幣圈，試圖從中找尋線索，研判該如何應對新關稅，但整體而言，空頭似乎仍佔據主導地位。原文連結：