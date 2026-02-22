我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後就宣布以另條法律，對全球徵收10%關稅。川普週六透過社群發文，宣布10%關稅將上調至15%。因行政院副院長鄭麗君日前才宣布，與美國簽訂對等貿易協定，如今狀況有變，鄭麗君對此表示，「我們不怕挑戰，面對關稅新情勢，我們有信心持續確保國家及產業最大利益！」鄭麗君指出，自去年四月美國政府制定對等關稅以來，台灣政府已歷經兩階段談判，取得多項關稅優惠待遇。她說，台灣的談判風險主要來自於我國對美逆差規模增大，以及出口至美國的產品中，有約76%屬於232條款調查範圍，必須與對等關稅一併談判。隨著主要競爭國陸續達成協議，以及產業界的期待，台灣必須持續推進談判，爭取最佳待遇。鄭麗君表示，裁決公布後，她立即與經貿談判辦公室及相關部會進行情勢盤整，並分析美國行政部門可能採取的《1974年貿易法》122條款加徵10%暫時性關稅，以及其他條款可能帶來的影響。她已向行政院長卓榮泰報告最新情勢，卓榮泰指示，政府必須在外部環境變動期間，持續成為產業最堅實的後盾，確保台灣企業在國際變局中不受衝擊。依據川普政府最新行政命令，美國將對進口至美的貨品加徵10%的暫行關稅，為期150天，並將在最惠國（MFN）稅率上計算。美國貿易代表葛里爾大使亦宣布，將依據《1974年貿易法》301條款啟動對各國貿易調查，未來可能決定是否加徵關稅。鄭麗君提醒，台灣及其他國家仍需持續關注美國政府的關稅政策，包括122條款、301條款，以及232條款、338條款等法律途徑。鄭麗君強調，台灣政府歷經十個月談判，已取得多項優惠待遇，並將繼續審慎評估已簽署的「對等貿易協定」後續運作。她表示，政府與美方將保持密切聯繫，確保國家與產業最大利益，並適時向國人說明最新情勢。針對232條款相關項目，鄭麗君指出，過去談判已確保台美「投資合作MOU」中涉及的232條款各項關稅獲得最惠國待遇，且不受此次美國最高法院判決影響。她說，此舉可降低產業衝擊，特別是半導體及高科技供應鏈的不確定性。對於未來可能增加的232條款調查項目，MOU亦納入「雙方將持續協商優惠待遇」的條款，確保台灣利益持續受保障。鄭麗君最後強調，台灣的韌性來自於將挑戰化為機會。面對國際局勢變動，政府將持續與美方溝通，維護國家與產業利益，確保台灣在全球經貿變局中保持領先競爭力。