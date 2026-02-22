我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜初五出席屏東麟洛百年「王爺奶奶回娘家」盛典，她形容有「回娘家」的感覺。（圖／劇樂蹦娛樂提供)

▲李千娜準備100份來自龍山寺老字號、擁有80年歷史的紅龜粿，近距離親送給屏東的鄉親朋友。（圖／劇樂蹦娛樂提供）

▲李千娜現身屏東麟洛百年「王爺奶奶回娘家」盛典，分享過年儀式感，認為過年不是過節而是回家。（圖／劇樂蹦娛樂提供）

歌手兼演員李千娜歷經「世紀血案風波」沉寂近1個月，昨（21）日大年初五現身屏東麟洛，為宮廟舉辦的開工祈福活動演出，不僅帶來台語精彩組曲陪大家迎接新年，更親自送上100份的紅龜粿與鄉親結緣分享喜氣，她形容這次到麟洛開工是一種「回娘家重新出發」的感覺。昨天下午，李千娜特別準備100份來自龍山寺老字號、擁有80年歷史的紅龜粿，與屏東的鄉親結緣分享，晚間演出她更帶著舞者南下與大家同樂，演唱全新台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》中的〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈愛情研究院〉、〈愛人醉落去〉與〈望月想愛人〉等經典歌曲，重新編排詮釋，讓現場氣氛熱鬧滾滾。李千娜從小與宮廟文化緊密相連，談到信仰，她表示：「信仰是一種很純粹的相信，相信會被保佑、相信會被看顧、相信努力會被看見，也是在低谷時仍然知道自己並不孤單。」她認為，不論形式為何，本質都來自愛與善，只要能讓人更理解他人、願意為家鄉付出，就是最有力量的存在。近年成立公司並經營YT頻道《NaEasy_Channel》，李千娜坦言，這對她來說不是斜槓，而是一種成長，「除了站在舞台上，我還能為這個產業留下什麼？」她開始思考內容與創作源頭，希望未來投入編劇與影視製作，把自己的人生起伏與土地文化的故事說得更完整。談到2026的新年願望，李千娜說其實很簡單，只希望自己與家人健康平安，經歷得失後，她更懂得停下來呼吸與檢視自己，「用善良、用愛，把每一次邀請都當成一份信任。」李千娜希望在創作上更勇敢，也更溫柔、更堅定，用音樂擁抱低潮中的人，用作品回應始終陪伴她的人，「留下那些曾經流過的眼淚，也留下那些沒有被打倒的心。」今年，李千娜在台北與老公家人圍爐，初一再回台中與南投陪伴家人，她笑說沒有特別盛大的安排，「可以這樣簡單團聚，就很安心。」就像她曾寫下的歌〈嘟嘟好〉，李千娜始終相信平凡就是幸福，而能在大年初五站上屏東麟洛這麼有意義的舞台，用歌聲陪伴大家開工，那份被土地與人情擁抱的溫暖，將成為她新一年最堅定的力量。