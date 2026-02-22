我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉冠廷（左）與余香凝（右）在《雙囍》飾演新婚夫妻，聯手於1天內連辦2場婚禮。（圖／水花電影提供）

⭐️看點1——劉冠廷飆影帝演技 楊貴媚、庹宗華、陳淑芳助陣

⭐️看點2——

PTT淚推：笑著笑著就哭了

「根本亞洲式恐怖片」

▲《雙囍》集結眾多實力派演員飆戲，將台灣傳統大家庭的真實樣貌演繹得淋漓盡致。（圖／水花電影提供）

⭐️看點3——談論童年創傷與家庭和解 課題分離成暖心解答

⭐️看點4——香港金像獎影后余香凝 「不要重複上一代的錯誤」

▲9m88（左）與蔡凡熙（中）於《雙囍》擔任配角，演出戲份亮眼。（圖／水花電影提供）

⭐️看點5——日本女星吉岡里帆、《少林足球》田啟文跨海出演

▲《雙囍》已於本月17日上映，話題逐漸上漲。（圖／水花電影提供）

《雙囍》好看嗎？春節賀歲片《雙囍》本月17日上映，由導演許承傑執導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88及蔡凡熙等演員，劇情描述新郎劉冠廷與新娘余香凝在大喜之日，為了應付水火不容的離婚父母，被迫與婚顧、好友聯手於1天內連辦2場婚禮。《NOWNEWS今日新聞》本文分析《雙囍》好看嗎？大綱演什麼？並整理出5大亮點及評價一次看，帶您一探究竟。《雙囍》劇情描述新郎劉冠廷與新娘余香凝在大喜之日，為了應付水火不容的離婚父母，被迫與婚顧9m88、伴郎蔡凡熙聯手，挑戰在1天內於圓山飯店連辦2場婚禮，試圖瞞天過海、粉飾太平，這場充滿謊言與時間賽跑的「婚禮大戰」，不僅道出舉辦婚禮辛酸，更深刻觸碰了原生家庭的情感傷痕，悲喜交加的劇情故事，被封稱「最佳台式恐怖片。」男主角劉冠廷在片中展現了極具層次的精湛演技，完美詮釋了夾在父母恩怨間的為難、崩潰，許多影迷看完直呼其演技已達新高度，「劉冠廷完全演出新高度」、「劉冠廷可以用這部再拿影帝。」劉冠廷坦言，拍攝過程就像在見習婚禮，「這一天內角色實在是太太太多事情要做了，是一個很有別於以往演過角色的挑戰。」除了劉冠廷，本片配角陣容堪稱影史「最貴臨時演員」，由陳淑芳領軍，集結楊貴媚、庹宗華、楊麗音、于子育、陳以文等實力派演員同台飆戲，飾演離婚父母的庹宗華與楊貴媚首度同框合作，火花衝突四射，眾多資深演員化身婚禮上的各色親友，不僅增添混亂與笑料，更將台灣傳統大家庭的真實樣貌演繹得淋漓盡致。《雙囍》在網路上獲得壓倒性好評，最特別的是，許多觀眾將這部賀歲喜劇形容為「恐怖片」，片中充斥著生硬的傳統習俗、沉重的人情壓力以及「亞洲式勒索」，讓不少曾辦過婚禮的過來人心有戚戚焉，直呼「看到預告婚禮的PTSD又上來了。」導演許承傑巧妙地將傳統社會中，為了顧全大人面子而產生的荒謬感轉化為戲劇張力，這種用喜劇包裝家庭議題的拍攝手法，讓觀眾在發笑之餘，也同時深感壓迫，有未婚網友感嘆婚禮流程簡直像場噩夢，但也慶幸主角最終在混亂中找到了救贖。《雙囍》不僅有令人發笑的荒謬情節，電影對童年創傷與家庭和解的描繪更是催淚亮點之一，片中楊貴媚飾演的強勢母親，表面上逼人，實則為了彌補當年拋下年幼兒子追求理想的遺憾，她與劉冠廷在片中的合唱橋段，更是將母子間複雜的情感推向高潮，讓不少觀眾在戲院淚崩。有網友精闢解析，這部電影的核心在於「課題分離」，面對父母的情緒勒索與原生家庭的羈絆，唯有學會放下、相互諒解，才能真正建立屬於自己的新生。正如導演許承傑所言，「成家的意義不只是婚禮的儀式，而是在理解原生家庭之後，更清楚要怎麼去建立屬於自己的家。」香港金像獎影后余香凝在片中飾演新娘吳黛玲，她的亮眼表現與劉冠廷的對手戲火花十足，被讚譽為「每顆鏡頭都回得漂亮」，曾親身經歷籌辦婚禮的她，對劇本中既開心又疲憊的複雜心情深感共鳴，「自己真正辦婚禮時也一樣遇到重重困難，看到劇本時令我回想起當心情，不要重複上一代的錯誤」，使其演出自然、真摯且沉重。余香凝透露，初見劉冠廷時覺得他慢熱害羞，但熟識後發現其幼稚的一面，「他是非常Nice的人，拍攝期跟大家玩在一起時，就看見他搞笑的樣子」，劉冠廷也對余香凝讚譽有加，表示自己一直有關注對方作品，並十分佩服她每天必須早起梳化、頂著新娘造型撐過一整天的敬業精神，「一邊拍一邊學習，真心感到辦婚禮不簡單。」本片跨國卡司也是一大亮點，日本人氣女星吉岡里帆首度參演海外電影，雖然戲份不多，卻是左右劇情的關鍵，她不僅事前做足功課，更特地練習不同語言台詞，展現極高敬業度，在東京影展首映時，吉岡里帆更貼心照顧台灣劇組並擔任翻譯，促成溫暖的台日交流。而以《少林足球》「三師兄」聞名的香港演員田啟文也盛情出演《雙囍》，他在片中飾演迷信岳父，因執著於習俗鬧出不少笑話，但一句「寶貝女兒是真心愛你」卻展露深厚父愛，田啟文表示接獲邀約時還以為是詐騙，最終被劇本打動而接拍，為電影增添不少風趣。