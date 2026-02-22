有網友家庭年收達300萬元，三年前買下17坪的新北預售屋，如今發現空間對四口之家而言太狹窄，猶豫該先小換大，或再買一間三房。專家指出，若房貸規劃許可，保留舊屋出租會更穩健。
17坪不敷使用，屋主陷購屋兩難
該網友在Dcard分享，夫妻為雙薪家庭，且手頭握有350萬資金。當初斥資2000萬購入兩房，原定先住五年，但交屋在即，深感17坪對三名大人與一名小孩實在擁擠。因每年扣除開銷還能存下150萬元，讓他猶豫該忍五年再藉由小換大的方式重購，或直接加碼添購三房。
網看法兩極，買新房或收租皆有支持
貼文曝光後引發熱議，有網友直言17坪要擠下四個人確實太勉強，建議不妨先撐滿五年再換房。不過，另一派網友則持積極態度，認為該家庭財務實力雄厚，若後續房貸規劃得宜，大可直接簽下新的三房物件，並將現有房屋出租，用租金收益來減輕持有兩間房的壓力。
換屋評估需謹慎，舊屋出租成解方
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，若薪資持續穩定成長，不一定急著賣房，將舊屋出租補貼貸款也是好選項。他提醒，擬定購屋策略時，務必先釐清「先買後賣」與「先賣後買」的貸款條件差異，依據真實還款能力進行換屋評估，才能挑選出最適合的資產配置。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
