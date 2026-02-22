我是廣告 請繼續往下閱讀

17坪不敷使用，屋主陷購屋兩難

▲隨著家庭人口增加導致空間不足，許多父母會積極關注房市資訊，尋求更合適的居住環境。圖為民眾看屋身影示意圖。（圖／記者徐銘穗攝）

網看法兩極，買新房或收租皆有支持

換屋評估需謹慎，舊屋出租成解方

有網友家庭年收達300萬元，三年前買下17坪的新北預售屋，如今發現空間對四口之家而言太狹窄，猶豫該先小換大，或再買一間三房。專家指出，若房貸規劃許可，保留舊屋出租會更穩健。該網友在Dcard分享，夫妻為雙薪家庭，且手頭握有350萬資金。當初斥資2000萬購入兩房，原定先住五年，但交屋在即，深感17坪對三名大人與一名小孩實在擁擠。因每年扣除開銷還能存下150萬元，讓他猶豫貼文曝光後引發熱議，有網友直言17坪要擠下四個人確實太勉強，建議不妨先撐滿五年再換房。不過，另一派網友則持積極態度，認為該家庭財務實力雄厚，若後續房貸規劃得宜，大可直接，並將，用租金收益來減輕持有兩間房的壓力。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，若薪資持續穩定成長，不一定急著賣房，將舊屋出租補貼貸款也是好選項。他提醒，擬定購屋策略時，務必，依據真實還款能力進行換屋評估，才能挑選出最適合的資產配置。