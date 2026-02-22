我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老高擁有超凡的說書天賦，將網路書籍中的艱澀知識如都市傳說、歷史事件或科學奧祕，重新「咀嚼」成親切易懂的床邊故事。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube）

▲老高擅選神祕學、陰謀論、懸案等稀奇偏門題材，直擊觀眾對未知世界的原始好奇心，每支影片皆能迅速點燃討論熱度。（圖／老高與小茉 Mr & Mrs Gao YouTube）

YouTuber「老高與小茉」頻道憑藉都市傳說、奇聞怪談等獨特內容，訂閱數已經飆升至671萬，開放會員僅兩天即打破YouTube「頻道會員增長最快」紀錄，成為華語平台頂流代表。即便去年10月因愛犬「力氣」罹癌停更近三個月，近期僅以聲音更新近況，仍引發網友熱議與擔憂。老高影片每支輕鬆破200萬觀看，流量穩定驚人，《NOWNEWS今日新聞》整理5大關鍵原因，從，如小茉不經意吐槽老高，以及，揭開其長紅祕密。老高擁有超凡的說書天賦，將網路書籍中的艱澀知識如都市傳說、歷史事件或科學奧祕，重新「咀嚼」成親切易懂的床邊故事，甚至連小學生都能輕鬆入迷，他語調自然流暢、節奏掌握精準，宛如專業說書人般層層鋪陳情節，融入個人獨到觀點，讓觀眾彷彿身歷其境，無法自拔地聽完整支影片。老高與老婆小茉的互動宛如日常閒聊，充滿生活化趣味，為影片注入溫馨親切氛圍，大幅提升觀眾代入感，小茉常扮演「觀眾化身」，提出疑問、吐槽或質疑，老高則不疾不徐地回應解答，這種對話模式拉近與粉絲距離，讓內容更接地氣而非淪為單向講述。老高擅選神祕學、陰謀論、懸案等稀奇偏門題材，直擊觀眾對未知世界的原始好奇心，每支影片皆能迅速點燃網友討論熱度，這些內容不僅涵蓋都市傳說與歷史祕辛，還延伸至科學邊緣議題，避開主流競爭，專攻華語圈獨特需求，讓觀眾產生「非看不可」的衝動，即便長達數年，他的選題策略仍保持新鮮感，避免重複，成功維持粉絲長期追蹤與病毒式傳播。老高深諳YouTube演算法奧義，透過優化封面設計、標題吸引力及穩定更新頻率，大幅提升推薦曝光率，甚至祕密開新頻道僅7天即破2.4億觀看次數，驗證其策略效能，他強調短影音需選擇製作通俗主題如搞笑或遊戲，並考量語言母體規模（如中文圈相對吃虧），讓新帳號快速爆紅，這種數據導向的操作，不僅讓每片觀看穩定落於200至300萬，還在平台變動中保持流量天花板優勢。老高影片超越單純知識傳遞，提供強烈陪伴感與情緒慰藉，讓觀眾視其為生活的一部分，尤其在停更期粉絲仍高度關注其近況，他也積極回覆留言、分享個人點滴，如寵物故事，建立真誠情感關係，提升品牌忠誠度與會員轉換率，這種「非知識導向」的價值，讓粉絲不僅追求內容，更依賴老高的聲音與互動，形成高黏著社群，支撐頻道長紅基礎。