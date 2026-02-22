我是廣告 請繼續往下閱讀

📌婚內出軌引爆爭議 多次收炸彈恐嚇訊息

📌公司以飛安為由降職 薪資大幅縮減

📌法院認定飛安至上 公司調職具正當性

中華航空一名36歲蘇姓前副機師，因婚外情風波，導致公司後續收到恐嚇簡訊，遭公司以影響飛安與企業形象為由降職為地勤航務員。蘇男不滿調職與減薪，主張私人感情糾紛與工作無關，提告請求回復原職並追討百萬元薪資差額。高等法院更一審近日審結，判決蘇男敗訴。據了解，蘇男2012年與空服員結婚，隔年卻與另一名黃姓空姐發展婚外情。事件曝光後，蘇妻多次報警並提告，最終法院判決蘇男與黃女須分別賠償200萬元與180萬元。不過風波並未就此落幕，2016年至2018年間，華航頻繁收到針對蘇男執飛航班的恐嚇簡訊，內容包含「想被放炸彈嗎」、「讓您墜機」、「跟他飛就是倒楣，小心炸彈」等字句，引發公司高度警戒。華航考量飛航安全風險，於2018年起以「言行不檢，影響公司聲譽或形象」為由，對蘇男記過與申誡處分，隔年考績評為丙等。紀律人評會（DRB）依「妨害辦公場所秩序或不遵守規定」為由，將其由副機師調任為航務員。不過，蘇男卻認為調職處分違法，且未依其期待轉任子公司虎航，薪資也明顯減少，因此提起回復原職訴訟。高院更一審指出，飛航安全應採最高標準審視，副機師屬高度專業與關鍵職務，若私人糾紛衍生報復行為，恐對大眾生命安全構成實質威脅。法官認為，華航基於企業自主經營權及飛安考量進行職務調整，具備正當性；且簽派中心航務員與副機師職責本就不同，薪資差異屬合理範圍，未違反《勞基法》。因此維持原判，駁回蘇男上訴。