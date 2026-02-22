我是廣告 請繼續往下閱讀

老高出道是遊戲實況主！跟老婆拍片瞬間爆紅

▲2018年，老高轉型經營說故事類型影片，與太太小茉開設談話式新頻道，第一部影片他還身穿YouTube Gaming的衣服。（圖／老高與小茉）

因YT分潤產生糾紛！老肉親曝拆夥內幕

▲老肉雜談近年轉型為動物、生物科普故事為主軸，目前累積77萬訂閱者。（圖／老肉雜談）

▲2018年老高與老肉拆夥時，老肉因為備受抨擊而發出長文澄清聲明。（圖／老肉雜談）

老肉時隔多年再談老高！親曝起家取名秘辛

▲老肉與老高拆夥後，直到2025年7月才在馬臉姐的頻道直播中再度提到老高，重談當年往事。（圖／YT@馬臉姐）

YouTuber「老高與小茉」近期遭爆逃稅疑雲，不過今（22）日老高也在YouTube發聲：「均屬惡意捏造，大家無視就好，感謝大家的關心！」讓老高再度成為關注焦點。事實上，老高早在爆紅之前曾是遊戲實況主，與大學摯友老肉合創「KUAIZERO」，但最終因頻道分潤問題拆夥。昔日夥伴老肉的近況，以及最近一次談到與老高的內容也隨之曝光。YouTuber頻道老高與小茉目前擁有672萬訂閱者，每部影片幾乎都突破百萬觀看，可說是華語YouTube圈的代表人物之一。去年10月起，老高因愛犬力氣罹癌停更3個月，近期恢復更新的兩部影片皆未露臉，又被謠傳遭中國追稅，使他再度成為焦點。事實上，老高最早於2015年在YouTube現身，以「Godspeed」名義發布影片，隨後與大學好友老肉共同開設「KUAIZERO」（酷愛Zero）系列頻道，當時主要經營《部落衝突：皇室戰爭》的遊戲實況內容。到了2018年，老高轉型經營說故事類型影片，與太太小茉開設談話式「KUAIZERO」新頻道。首支影片於2018年5月上傳，內容講解Google地圖拍到真實女鬼事件，並分享5個特殊的Google Maps畫面場景。影片觀看數迅速突破百萬，也讓老高與小茉快速爆紅，其中以台灣粉絲最多。時至今日，老高的老高遊戲頻道仍可在YouTube搜尋到，也保留「酷愛遊戲kuaizero」標籤，但已7年未更新。不過，爆紅速度過快，也讓老高與好友老肉之間出現嫌隙，雙方於2018年宣布拆夥。老高將「KUAIZERO」頻道改名為老高與小茉，後續還創辦妙見神與方臉日常生活副頻道。至於夥伴老肉，則在不久後開設頻道「老肉雜談」，初期一度與老高一樣講解科幻、外星人題材，近年則轉型為動物、生物科普故事為主軸，目前累積77萬訂閱者。當年拆夥時，老肉因影片風格被老高粉絲認為相似，一度遭到輿論攻擊。對此，老肉當年曾在YT發文澄清，當年與老高創立「酷愛ZERO」時，雙方曾有過一段感人的「兄弟協議」。當時約定，無論頻道收入多寡，兩人都將每月營收。老肉更感性表示，從2015年起連續44個月，即便當時他與夥伴Teddy的頻道收入高出老高2至3倍，他也始終恪守承諾，每月準時分紅給老高。當時老高正處於轉型期，老肉甚至主動扛起穩定的遊戲影片收入，大方放手讓老高去「探索新模式」。沒想到，這份全然的信任，卻在老高爆紅後產生了變數。隨著老高新頻道（現為老高與小茉）走紅，營收首度反超老肉。根據老肉描述，老高在依約平分三個月後，態度卻突然轉變。老高當時直言，，且當初的僅限於老高與老肉之間，因此決定從此切斷分潤。面對突如其來的「切割」，老肉雖感無奈，當時也僅卑微請求：雖得到老高應允，但兩人的實質合作已在此刻正式畫下句點。老肉也不希望自己再被罵抄襲模仿。老肉與老高拆夥後，直到去年7月才在馬臉姐的頻道直播中再度提到老高，重談當年往事。兩人最早於優酷起家，當時擔心曝光流量受入口網站限制，因此打造「KUAIZERO」品牌與官網。老肉透露，老高當年從事IT資訊科技，對註冊網域相當熟悉，手中有一個好記的網址「KI0」。他便以此為基礎，想出「酷愛（KI）0（ZERO）」這個名稱，因此網域由老高持有，名字則由老肉構思。至於老高當年為何會搶下「KI0」網址，則是因為中文的0在日文發音近似「rei」，而老高因的日文發音，認為該網址具有潛力，因此註冊。