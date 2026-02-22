我是廣告 請繼續往下閱讀

春節大家都會買刮刮樂試手氣，也持續傳出有人中大獎的好消息。台灣彩券公司今（22）日透露，金門縣一位年約30歲的男子，過年期間與返鄉的老朋友一起聚餐敘舊，路過彩券行同行朋友提議大家一起玩刮刮樂，男子買了2000元刮刮樂，坐下後發現旁邊有一尊「近我者富」的風獅爺，很開心的跟同行朋友說「風獅爺要保佑我中大獎了」，沒想到一刮以為中了10萬元，後來經彩券行確認，才發現是中了100萬元大獎，讓一群人直呼：「風獅爺真的顯靈了」。台彩每年春節推出的限定2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至2月21日止，已刮出4個2000萬元、176個100萬元，其中位在金門縣金城鎮民族路215號「六福彩券行」也有人刮中百萬大獎。根據彩券行轉述，刮中100萬元的是金門縣一位年約30歲的男子，過年期間與返鄉的老朋友一起聚餐敘舊，吃宵夜後原本想要再到處逛逛，但當地商家多數早早就休息，路過彩券行時發現燈火通明十分熱鬧，同行朋友提議不如大家一起玩刮刮樂，一行人就決定進店試試手氣。男子一進店就看到很多人在玩2000元刮刮樂，但他沒有買過於是請店員隨意幫他挑1張，當時店內人潮眾多，只剩角落有位子，男子坐下後發現旁邊有一尊「近我者富」的風獅爺，很開心的跟同行朋友說「風獅爺要保佑我中大獎了」。刮出後，一開始還搞不清楚自己中多少，遞給朋友確認後，朋友興奮地跟他說中了10萬，他便開心拿著彩券到櫃檯請店員協助對獎，沒想到竟是中了100萬元大獎，讓男子又驚又喜，一群同行朋友歡呼直喊「風獅爺真的顯靈了」。現場客人聽聞也相當開心，紛紛湊近恭喜希望能沾沾中獎喜氣。