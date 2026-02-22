我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老高（左）與小茉（右）拍影片年收入約新台幣3億元，不過還僅是副業經營而已。（圖／翻攝自老高與小茉YouTube）

▲老高（左）霸氣直言，只要小茉開心想投資什麼都可以。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

YouTuber「老高與小茉」近日深陷離婚、逃稅風波，今（22）日稍早首度發聲駁斥，引發各界關注。隨著話題延燒，外界也好奇這對夫妻的財力，有網友估算，光靠YouTube平台分潤，老高與小茉1年收入約新台幣3億元，更驚人的是，老高仍有科技顧問正職在身，拍影片僅是副業，小茉更出身富裕，私下並非普通的家庭主婦，專精投資房地產，於日本東京若有喜歡的物件，隨即下手一點都不眨眼，令人驚嘆。儘管「老高與小茉」頻道收益龐大，仍只是夫妻倆的閒暇消遣，老高接受Joeman訪問時透露，自己大學主修機械工程，畢業後順利赴日發展，真正的本業是1名專業的資訊科技顧問，當初會開始拍片，全是因為體貼小茉，女方習慣在睡前聽有聲書助眠，於是決定親自上陣說書，才因此成為YouTuber。老高坦言，自2014年拍片以來，並未感受到一般創作者的更新壓力，這份事業純屬副業，產出頻率完全取決於另一半的心情，只要愛妻對內容有任何不滿意，或是覺得拍攝過程太疲累，就會果斷暫停，一切以家人的感受為第一優先。除了老高背景驚人，經常給出神回覆的小茉，財力同樣深不可測，坊間盛傳她出身富裕，私下並非普通的家庭主婦，而是眼光精準的房地產投資客，老高曾表示，老婆若看中哪裡的物件，通常不需另聘專人處理，「反正也不需要雇人，買下來就可以」，霸氣直言，只要女方開心想投資什麼都可以。回顧2人相識與移居歷程，老高於2004年移居日本打拼，2009年步入婚姻，隨後於2021年搬至新加坡定居，無論是在東京買房不手軟，或跨國移居的從容，皆印證了他們優渥的條件，如此雄厚財力，卻展現平實、親民魅力，實屬難得。