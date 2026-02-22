我是廣告 請繼續往下閱讀

▲圓山大飯店今日發出聲明證實，於本月17日曾遭駭客入侵，恐有部分顧客資料遭竊取。（圖／資料照，台北圓山飯店提供 www.grand-hotel.org/TW/）

圓山飯店官網竟然遭駭客入侵！圓山大飯店今（22）日發出聲明證實，本月17日官網系統遭外部不法入侵，不排除部分顧客資料遭竊取、外流的風險，目前已啟動最高等級資安應變，並主動請法務部調查局啟動調查，對於可能造成顧客的不安與困擾深表歉意。並呼籲消費者提高警覺，如近期接獲可疑郵件、異常付款指示等其他金融資訊或不明來電，務必審慎查證圓山大飯店今日向顧客發出聲明表示，在本月17日發現，資訊系統遭受外部不法入侵，確認部分系統曾遭未經授權存取，且不排除部分顧客資料可能遭竊取或外流。實際受影響範圍及內容仍待最終鑑識結果確認。圓山飯店於此封寄給顧客的聲明中表示，因為顧客與飯店有業務往來，過程中可能涉及聯絡窗口之資訊、交易或往來記錄資料等保留於本飯店系統內，雖然並表示目前已經立即啟動最高等級資安應變機制，包含切斷相關系統連線、全面進行數位鑑識調查、強化帳號與權限控管、提升監控與防護層級，並依法完成主管機關通報程序，同時主動請法務部調查局啟動調查。圓山飯店呼籲消費者，如需相關資訊或協助，