今（22）日適逢大年初六「送窮日」，許多企業選擇在此時開工。若不慎錯過今日吉時，或剛好生肖相沖也別擔心。命理專家謝沅瑾與高宏寓指出，正月初九「天公生」與初十仍有8個絕佳吉時。本文彙整兩位大師建議的開市良辰與旺財秘訣，助您避開禁忌，在新的一年搶得先機。
2026開工吉時一覽表，避開相沖生肖
為了方便讀者對照，以下整理兩位大師點名的開工吉日。民眾可依據公司性質與個人生肖避諱，選擇最適合的時段進行儀式：
初六錯過別慌，初九初十接力旺事業
雖然 Google 熱搜出現大量「初七開工吉時」的詢問，但謝沅瑾與高宏寓兩位老師更推薦初九天公生（25）與初十（26）。謝沅瑾老師點出初九吉時包含上午 9 點至 10 點 20 分等四個時段；高宏寓老師則補充初十「麒麟日」也是大吉。專家提醒，若負責人身分與當日生肖相沖，建議另擇吉日或由主管代為主持，以確保營運順遂。
謝沅瑾教拜地基主，高宏寓授紅包術
除了選對日子，祭拜細節也是關鍵。謝沅瑾老師提醒，開工若要祭拜地基主，應選在下午 1 點至 5 點，並由外向內祭拜。而大家最期待的開工紅包，高宏寓老師建議別急著花掉，可將紅包過爐後放在枕頭下當壓歲金，或在紅包袋內放入五色豆與白米象徵五穀豐收，待年底再存入銀行，就能達到「收財納庫」的效果，讓小錢生大錢。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
|日期 (農曆/國曆)
|謝沅瑾老師 推薦吉時
|高宏寓老師 推薦吉時
|當日相沖生肖
| 正月初六
(2/22 週日)
| 05:00-06:20
11:00-12:20
13:00-15:00
| 07:10-08:00
09:10-10:30
11:10-12:30
13:10-14:50
|雞 (46歲)
| 正月初九
(2/25 週三)
| 05:00-06:20
09:00-10:20
11:00-12:20
13:00-15:00
| 07:10-08:30
09:10-10:30
11:10-12:30
13:10-14:30
|鼠 (43歲)
| 正月初十
(2/26 週四)
| 05:00-07:00
09:00-10:20
11:00-13:00
15:00-18:20
| 07:10-08:00
09:10-10:30
11:10-12:50
13:10-14:00
|牛 (42歲)
