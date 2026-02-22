我是廣告 請繼續往下閱讀

今（22）日大年初六，也是農曆春節假期最後一天，國道也持續出現收假車潮，截至上午11時，國道全線交通量為28.9百萬車公里，交通部高速公路局，預估今日交通量96百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，而上午除國5北向雪山隧道內車速略低，其餘路段行車大致正常，但發生8起事故，造成後方車流回堵，預判下午仍有11路段易壅塞，建議避開壅塞路段及時段。高公局指出，今日截至上午11時30分，共發生8件事故，包括上午11時02分於國1南向台南系統入口處發生2輛小客車追撞事故，占用匝道車道，於上午11時07分排除，造成後方車流回堵1公里。另外，上午11時04分於國1南向343公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時09分排除，造成後方車流回堵1公里；上午11時11分於國1北向224公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時26分排除，造成後方車流回堵1公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。高公局也預判，今日下午仍有11個重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。高公局也呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，專心開車勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。