我是廣告 請繼續往下閱讀

排名



建商



總銷金額



推案戶數



推案個數



指標案



1



寶佳



568億



3298戶



14



勝美上安(120億)



松竹敦富(80億)



2



豐邑



221億



871戶



4



豐邑泊金灣(77億)



浩瀚光与玥(61億)



3



聯聚



220億



93戶



1



聯聚中衡大廈(220億)



4



富宇



143億



970戶



5



富宇中山匯(40億)



富宇漾(35億)



5



惠宇



140億



466戶



4



惠宇大然(45億)



惠宇The ALPHA(40億)



6



鉅虹



129億



453戶



3



鉅虹蒔美(86億)



鉅虹R&G(30億)



7



亞昕



125億



539戶



2



亞昕織御(85億)

亞昕嶼森之森(40億)



8



寶璽



120億



112戶



1



寶璽天讚(120億)



9



勤美



100億



271戶



1



勤美之真(100億)



10



順天



83億



259戶



2



順天NEVERLAND夢.島(43億)



順天MR.L(40億)





根據591新建案最新統計，2025年台中十大推案建商排名出爐，依序為寶佳、豐邑、聯聚、富宇、惠宇、鉅虹、亞昕、寶璽、勤美與順天，雖然總銷量隨大盤修正，但在西屯、北屯等蛋黃區依然保有強勁的市場動能。其中，位居榜首的寶佳機構，去年在台中推案量達568億元，總戶數超過3200戶，主要透過「勝美上安」與「松竹敦富」等大案領軍，靈活彈性定價策略，在景氣下行時成功吸引首購族目光。豐邑集團在台中則重壓南屯13期、單元四與北屯區，陸續推進「泊金灣」、「翫美」、「光与玥」與「原潮APT」等四案，在景氣下行階段仍維持多點佈局，也為後續推案能量蓄積基礎。位居第三名的聯聚建設去年憑藉頂級商辦案「聯聚中衡大廈」，單案即創下220億元總銷，顯示在高通膨時代，頂級企業對具備品牌實力的商用不動產需求依然強勁。同樣採取以質取勝策略的還有寶璽機構與勤美集團，寶璽機構與日本第一、全球前三大建築設計集團日建設計(NIKKEN SEKKEI)合作的超高層住宅新案「寶璽天讚」，在2025年第四季正式發表，單案推案量就達120億。根據內政部實價登錄最新資料統計，台中市億元級預售住宅實登共成交21筆，其中，「寶璽天讚」就佔了12筆，成交總額達14億元，成為億元預售市場之冠，在台中頂級豪宅市場中獨佔鰲頭。「勤美之真」則憑藉草悟道地段優勢取得亮眼成交表現。此外，富宇、惠宇、鉅虹等長期推案榜上的常客，則分別透過「富宇中山匯」、「富宇漾」、「惠宇大然」、「惠宇The ALPHA」、「鉅虹蒔美」、「鉅虹R&G」等案貢獻數百億案量，穩固中堅市場。亞昕建設作為北部建商代表，以「亞昕織御」、「亞昕嶼森之森」等兩案強勢搶進第七名，而順天建設則重壓新興重劃區，推出「順天NEVERLAND夢.島」及「順天MR.L」成功入榜。住商不動產七期南屯店協理黃盟翔認為，隨著央行管制未見放寬，市場資金將更加集中於具備建設議題的蛋黃區，2026年預計將出現強者恆強的兩極化現象，擁有品牌溢價能力與大型開發資源的建商，將在馬年市況中掌握更多話語權。，資料來源591新建案