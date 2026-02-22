憑藉「三振舞」在台灣爆紅的李珠珢，加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後，人氣更是一飛沖天，同時她也在去年四月加入韓國職棒LG雙子啦啦隊，積極在台韓兩地發展中。隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）即將在東京巨蛋開打，許多球迷也好奇李珠珢是否會以啦啦隊身分站上東京巨蛋應援，為此她親自在IG回應，表示不會出席3月6日在東京巨蛋的球賽，並表示今年第一場應援會在台灣，讓許多粉絲非常期待她今年表現。
李珠珢2026第一場應援在台灣！不出席WBC應援
近日社群瘋傳李珠珢在IG會員限定區回應粉絲問題，提到是否會出席3月6日在東京巨蛋舉辦的WBC台日戰，她親自回應當天不會出席，不過她透露自己會跟其他姐姐們一起準備精彩的表演，同時許願希望今年第一場應援可以在台灣，讓許多粉絲看到訊息都相當期待。
值得一提的是，李珠珢日前來到台灣正式滿一年，這一年來她的中文程度也大幅進步，不僅在IG發文時總是使用中文，甚至可以跟粉絲用簡單的中文對話，一年來的進步，都讓大家直呼「珠珠寶貝進步好多！」
韓職下令啦啦隊不准兩邊賺！富邦回應：李珠珢不受影響
隨著韓籍啦啦隊在台灣人氣日漸增長，許多啦啦隊女神也都身兼二職、台灣韓國兩邊跑，然而日前卻爆出韓職球隊韓華鷹、三星獅、樂天巨人以及KT巫師布達禁止旗下成員兩地應援，引發球迷慌張，擔心以後無法在球場上看到李珠珢的舞姿，為此對此富邦育樂回應表示，「啦啦隊的行程安排涉及內部作業規範，這部分不便針對個別人選透露具體細節，不過基本上不受影響，感謝關心」，掛保證擁有高人氣的李珠珢並不受禁令影響。
資料來源：Threads
