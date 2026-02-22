我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節連假還沒結束，花蓮市長前市長、花蓮縣議員魏嘉賢今（22）日拋震撼彈，無預警宣布參選花蓮縣長。因花蓮縣長徐榛蔚今年底將卸任，國民黨縣黨部雖建議徵召吉安鄉長游淑貞參選，但民進黨與在地反對國民黨立院黨團總召傅崐萁勢力大集結，恐對花蓮選情造成嚴重衝擊。魏嘉賢今在臉書發表影片表示，選舉對他而言，不是爭奪權力，而是守護家鄉的承諾。他指出，花蓮正站在關鍵路口，自己將以經驗與行動打造「看得見的未來」，並呼籲民眾「把花蓮交給我，讓我們一起向前」。魏嘉賢說，今日大年初六，是開市的好日子，正是新年的起點，他向民眾誠摯說明參選意向。他強調，自己不說空話，而是以實際行動回應家鄉的期待，希望透過努力帶動花蓮發展。傅崐萁與徐榛蔚叱吒花蓮政壇將近20年，夫妻兩人接連擔任立委、縣長，如今徐榛蔚將屆滿，傅家勢力也面臨保衛戰。民進黨去年就與花蓮縣議會議長張峻合作，推動大罷免，不過並未成功，當時魏嘉賢家族保持中立，但魏嘉賢今天卻無預警宣布參選花蓮縣長，未來反傅勢力是否集結力挺魏嘉賢，備受矚目。