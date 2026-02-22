我是廣告 請繼續往下閱讀

穆熙妍是科技千金 家族資產一度飆到300億

▲穆熙妍是演藝圈知名的科技業千金，但她靠自己的實力闖蕩演藝圈。（圖／穆熙妍臉書）

劉亦菲教父是中國富豪陳金飛！身價高達71億

▲劉亦菲據傳5歲時就認陳金飛為乾爹，雙方關係密不可分。（圖／劉亦菲IG@yifei_cc）

關穎是台灣頂級名媛 外公為國泰集團創辦人蔡萬春

▲關穎是國泰集團創辦人蔡萬春的外孫女。（圖／關穎Terri Kwan臉書）

陳慧琳是珠寶大亨之女！靠投資房地產成百億富豪

▲陳慧琳不僅是香港歌后還是珠寶業界公主。（圖／陳慧琳IG@kellychenwailam）

金泰希爸爸是韓國通運董事長 婚後她也超會理財

▲金泰希不僅出身豪門，還是畢業於首爾大學的學霸。（圖／記者吳翊緁攝）

演藝圈不乏白手起家的勵志故事，但有幾位女星卻是帶著「頂級外掛」出生，她們不僅具備個人實力，家族背景更是驚人。《NOWNEWS今日新聞》就為各位盤點5位含著金湯匙出生的女星，穆熙妍家族資產曾高達300億，劉亦菲的教父則是中國富豪陳金飛，還為她單獨開一間經紀公司；至於關穎、陳慧琳、金泰希也全都出生在名門望族，她們不用靠刮刮樂翻身，本身就是豪門。提到演藝圈的隱形富豪，台灣女星穆熙妍（本名潘欣欣）絕對榜上有名。其父潘文芳、伯父潘文炎共同創辦的「昱晶能源科技」，在巔峰時期的市值一度突破300億台幣，曾是全球前六大太陽能電池廠，2010年單年淨利就高達43億台幣。除了家族企業背景，穆熙妍剛出道時，父親便送上價值7000萬台幣、位於台北小巨蛋對面的豪宅作為禮物。即便身家不菲，她仍憑藉溫哥華華裔小姐冠軍的知性形象，在寫作與時尚界自立門戶，並沒有成為價值觀偏差的公主。中國女星「神仙姐姐」劉亦菲的背景帶有一抹傳奇色彩。除了生父為外交官、母親為著名舞蹈家，對其事業影響最深的是教父（乾爹）陳金飛。陳金飛是北京通產投資集團前董事長，2000年便以2.26億美元（約新台幣71億元）資產名列《福布斯》中國富豪榜第12位。其集團總資產曾達26億人民幣（約新台幣118億），業務橫跨金融與房地產。陳金飛甚至專門為劉亦菲成立經紀公司，整合國際資源助其進軍好萊塢，讓她在資源爭奪激烈的影視圈中始終立於不敗之地。台灣女星關穎（陳品穎）背後的家族關係網更是台灣商界的縮影。其父陳國和為日盛金控榮譽董事長，母親蔡淑媛則是國泰集團創辦人蔡萬春的小女兒。蔡家曾多次蟬聯台灣首富，其家族資產規模以千億計。身為「國泰蔡家」的第三代，關穎自小生活在頂級名媛圈，她更曾以自嘲的語氣說過自己沒搭過捷運，因為出門有司機接送，優渥的家境讓她能更自由地選擇劇本，而非為了生計妥協，展現出豪門出身的底氣。香港天后陳慧琳（Kelly）則是珠寶業界的公主。其父陳崇偉經營的「聚寶行」是香港老牌珠寶連鎖店，業務範圍廣大，陳慧琳在業界更被戲稱為「不用擔心中產危機的女星」。除了父輩累積的財富，陳慧琳個人理財也相當穩健，其父曾多次代其購入商舖收租，根據香港房產資料估算，其名下持有的商業物業與房產，總價值已接近百億台幣。這份雄厚的經濟實力，讓她在演藝生涯中能始終保持清流形象，不用擔心任何潛規則。南韓「第一美女」金泰希的家世同樣令人矚目。其父金裕文（音譯）是年營業額超過150億韓元的「韓國通運（Hankook Union Transportation）」董事長，更曾獲得南韓前總統表彰。而金泰希不僅是首爾大學畢業的學霸，與丈夫Rain（鄭智薰）聯手後的理財實力更驚人，兩人曾砸下920億韓元（約23億台幣）購入位在江南區的「瑞草洞大樓」，該棟房產根據2024年11月韓國媒體《News1》與房地產專家的估算，行情已上漲至1400億韓元（約台幣33.5億元） 。