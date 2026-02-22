已故蘋果前執行長賈伯斯（Steven Jobs）的精神似乎仍在延續！近期有iPhone用戶在社群上發現，iOS系統中的文件類Emoji（📄）竟然藏有彩蛋，放大檢視後更出現一段相當激勵人心的內容。
iPhone設計巧思！Emoji藏著賈伯斯精神
近期在各大社群網站上，iPhone的Emoji成為話題焦點。有使用者將iOS系統中的文件類表情符號放大數十倍後發現，上面的文字並非亂碼，也不是單純的黑點，而是真的藏有一段完整文字。
據表情符號百科網站Emojipedia說明，Emoji 📄官方名稱為「頁面朝上」（Page Facing Up），圖像描繪一張白色文件，右上角帶有細緻的捲曲效果。雖然在手機螢幕上僅呈現為細小色塊，但蘋果（Apple）iOS開發團隊早在多年前就於圖示中加入了文字內容。
這封信件內容其實出自1997年賈伯斯重返Apple後推出的代表性宣言廣告《Think Different》。開頭寫著「親愛的凱特（Dear Kate）」，正文則為：「獻給那些瘋狂的人、不合群的人、叛逆者、麻煩製造者、格格不入的人。那些用不同眼光看世界的人，他們不喜歡規則。你可以引用他們的觀點，反對他們，讚美或詆毀他們，但唯一辦不到的就是無視他們，因為他們改變了世界，推動人類前進。或許某些人把他們視為瘋子，但我們看見的卻是天才。因為只有那些瘋狂到認為自己能夠改變世界的人，才是真正改變世界的人。保重。」
最後署名為「約翰·阿普西德」（John Appleseed），這是蘋果公司內部測試系統時常使用的假名，而開頭提到的「凱特」身分至今仍未解。
這段充滿賈伯斯精神的廣告文字，至今仍存在於iPhone的Emoji圖樣中。此外，iOS系統的📝（備忘錄）、📜（捲軸）、📖（書本）、📋（剪貼簿）上方，也各自藏有不同的致敬文字。從這些細節不難看出蘋果公司的設計用心與細膩程度，也難怪能長年在全球智慧型手機市場占有一席之地。
資料來源：Emojipedia
