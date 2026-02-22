美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅20日遭聯邦最高法院推翻，有外媒分析指出，這項裁決符合最高法院與歷任總統互動的一種常見趨勢，即總統民意走低時更可能敗訴；另一方面，也因為案件開始轉向實質合法性之審查，所以出現有悖總統意願的結果。
根據《華盛頓郵報》報導，密西根大學的法律教授利特曼（Leah Litman）指出，從過往最高法院與歷任總統互動看來，總統支持度越下滑，越可能做出不利總統的裁決，而川普的民意也符合這一走向。最新由《華郵》和《美國廣播公司》（ABC）共同委託易普索進行的民調顯示，他的支持度持續下滑至第2任期以來最低點，僅34%的人認同川普處理關稅的方式，高達64%的受訪者不認同。
利特曼並舉例，最高法院過去也曾在前總統布希（George W. Bush）任內，針對古巴關達那摩灣拘押者相關案件，做出對政府不利的重大裁決。1950年代，前總統杜魯門（Harry S. Truman）試圖在罷工期間接管鋼鐵廠時也被判敗訴，這2個案例都有一個共同點，即判決都出現在總統任期接近尾聲的階段。
不過，利特曼也提醒，不適合因為對等關稅的裁決，就解讀保守派占多數的最高法院，出現政治轉向，因為右派陣營中，同樣有人反對關稅，包括美國商會（the U.S. Chamber of Commerce）、美國五大保守派智庫之一的卡托研究所（Cato Institute）。
此外，報導指出，川普在最高法院的勝率出現變化，另一個可能原因，是去年幾次對川普有利的裁定，多半出自法院的緊急案卷（emergency docket），屬於暫時性命令，聚焦程序或管轄權問題，而非實質合法性；如今，大法官開始處理更終局的判決。
接下來，最高法院還將針對終結美國出生公民權的案件進行辯論，結合先前最高法院也對川普試圖解僱聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）表達質疑、阻止川普向芝加哥部署國民警衛隊等等，不少法律專家認為，未來不排除出現更多對川普不利的重要裁決。
原文連結：Handing defeats to Trump, Supreme Court signals potential course change
