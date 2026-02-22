我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國1南向台南系統入口處事故。（圖／交通部高公局提供）

▲國1南向343公里處事故。（圖／交通部高公局提供）

今（22）日是春節連假收假日，早上國道除國5北向雪山隧道內車速略低，其餘路段行車大致正常，高公局預估今日交通量為96百萬車公里，而下午預估重點壅塞路段包含國1北向「西螺-埔鹽系統」、國3北向「竹山-中興」、國5北向「宜蘭-坪林」等11路段。今天是初六，也是春節連假收假日，截至上午11時，國道全線交通量為28.9百萬車公里，高公局預估今日交通量為96百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，上午國道除國5北向雪山隧道內車速略低，其餘路段行車大致正常。今日上午截至11時30分共發生8件事故，其中上午11時2分於國1南向台南系統入口處，發生2輛小客車追撞事故，占用匝道車道，於上午11時7分排除；11時4分於國1南向343公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時9分排除；11時11分於國1北向224公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時26分排除。相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。交通部高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向「西螺-埔鹽系統」、「南屯-后里」、「苗栗-湖口」；國3北向「竹山-中興」、「草屯-霧峰」、「大山-香山」、「關西-大溪」；國5北向「宜蘭-坪林」；國4西向「潭子系統-豐勢」；國6西向東「草屯-霧峰系統」；國10西向「仁武-左營端」等路段。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，專心開車勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。