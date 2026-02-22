台北市觀傳局表示，今年台北燈節將以「雙展區、雙IP」的創新模式登場，花博展區攜手全球知名IP《變形金剛》，並將10公尺高「柯博文主燈」；西門町展區更將與國際潮玩品牌「泡泡瑪特」攜手合作，Baby Molly 、星星人、LABUBU、Hirono小野、SKULLPANDA 、DIMOO等共6角色將現身西門展區各處，兩區都將於2月25日展開。《NOWNEWS今日新聞》整理兩展區亮點、小提燈領取方式、交通接駁等資訊一次看。
台北市長蔣萬安表示，臺北燈節已走過逾20個年頭，今年市府推出花博與西門町兩大展區，並導入獨特的「雙IP」模式，北市觀傳局提到，花博展區確定攜手全球知名IP《變形金剛》。而西門展區則與國際最潮的IP「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly 、星星人、LABUBU、Hirono小野、SKULLPANDA 、DIMOO等六個高人氣角色，主燈由8公尺高的「Baby Molly」擔綱。兩個燈區通通都將在2月25日正式開幕開幕。
🟡「2026台北燈節」主要資訊一覽：
日期：2月25日至3月15日
亮燈時間：每日17時至22時
地點：
西門展區：西門紅樓、捷運西門站周邊、中華路一段一帶
花博展區：花博公園圓山園區（鄰近捷運圓山站、中山國小站）
官網：2026台北燈節官網
🟡「2026台北燈節」兩燈區亮點與主燈介紹：
📍花博燈區亮點：
一、主燈：10公尺高「柯博文主燈」
透過層次分明的機械造型與動態燈效，展現未來科技美學，每30分鐘展演一次。
二、並集結大黃蜂、密卡登等經典角色，營造沉浸式光影體驗。
三、邀請13個國家及國際城市參與友好燈區展出，包含美國AIT為慶祝建國250周年，首次參與台北燈節展出燈飾，以及韓國大邱、日本青森弘前市等特色燈組。
四、將有「臺北隊熊讚」12行政區燈組，超可愛的臺北市吉祥物熊讚這次化身各區代表，換上融合各區特色的專屬造型，集結成一支「區區都讚」的城市隊伍，12個熊讚新造型包含信義區的熊讚會身穿華麗服飾、手拿麥克風；中山區的熊讚穿著潮流秋冬服裝、拿悠遊卡等。
📍西門燈區亮點：
一、主燈：約8公尺高的「Baby Molly」
Baby Molly 以「搖擺」的俏皮形態現身，象徵好運與驚喜隨之而來，Baby Molly位於360度的動態核心，上方環繞著 LED新年光環，隨著裝置緩慢轉動，在不同角度展現細膩光影變化。每20分鐘展演一次。
二、結合旋轉木馬主題場景
三、今年燈節期間適逢WBC世界棒球經典賽，觀傳局特別設置「揮出夢想經典熊讚」燈組及加油牆，邀請民眾與熊讚打卡合影。
四、西門展區亦展出多件傳統花燈與富含在地元素的藝術作品，各位藝術家作品包括徐于倫與舒次華的《城市光譜》、hellobastworkshop的《反界》、林芷彤的《燈波》、吳宗益的《城門之後》等。
🟡「2026台北燈節」提燈發放與領取：
台北燈節推出限量「柯博文」小提燈，預計從3⽉1⽇⾄3⽉3⽇為期3天發放⼩提燈，花博展區於服務台發放（花博公園入⼝花牆）、⻄⾨展區則於2號服務台（位於中⼭堂廣場）發放；另也有台北市12行政區指定地點。觀傳局表示，小提燈LED燈是採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。
📍台北燈節小提燈發放管道一：花博展區與西門展區
發放時間：3⽉1⽇⾄3⽉3⽇
發放地點：
花博展區：服務台
西門展區：2號服務台（中山堂廣場）
發放時間：每日下午15:00，每人限領1盞，發完為止。
📍台北燈節小提燈發放管道二：台北市12行政區指定地點
日期：3月1日至3月2日
時間：下午2時開放免費領取小提燈，每人限領1盞，發完為止
地點：台北市12行政區指定發放地點，包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。
▲2026台北燈節限量送「柯博文小提燈」，將於3月開始在西門、花博展區及各行政區限量發送。（圖／北市觀傳局提供www.tpedoit.gov.taipei）
🟡「2026台北燈節」交通資訊：
📍西門展區交通資訊：
▪️搭捷運：
1、搭乘板南線或是松山新店線至「西門站」
2、搭乘機場捷運抵達「A1台北車站」，再轉乘台北捷運板南線至「西門站」
▪️搭公車：
路線包含12、202、205、212、218、223、260、265、302、304、307、310、601、706等，搭到「捷運西門站」或「中華路北站」。
📍花博展區交通資訊：
▪️搭捷運：
1、搭乘淡水信義線至「圓山站」
2、搭乘機場捷運抵達「A1台北車站」，轉乘台北捷運淡水信義線至「圓山站」
▪️搭公車：
搭乘2、21、203、208、247、260、277、287區、310、677、936、紅2等路線，至「捷運圓山站」或「市立美術館」站下車。
▪️搭國道客運與快捷公車：
於「圓山轉運站（玉門）」下車，步行即可抵達展區
📍往返兩展區之間「直達公車」：
直達公車 (約20-30分)推薦路線：218、260、310、304(承德)、202，將於「捷運圓山站」與「捷運西門站/中華路北站」之間往返。
🟡「2026台北燈節」交通管制：
📍西門展區：
▪️2月26日(四) 開幕日及假日：
自16時至22時封閉漢中街(成都路至內江街路段)雙向及漢中街(內江街至長沙街路段)北向禁行車輛。2月26日(四)開幕日，中華路西側臨近成都路口計程車排班區取消。
▪️2月25日(三) 至 3月15日(日) 活動期間：
平日17時至22時、假日16時至22時管制酉陽街(含延平南路武昌至酉陽路段)、秀山街(僅供飯店、停車場車輛通行)車輛通
▪️YouBike 停止服務：
中山堂武昌街/延平南路東南側站於2月25日至3月15日，平日17時至22時，假日14時至22時停止租還。捷運西門3號出口(中華路一段/寶慶路)站，自2月10日至3月22日0時至24時停止租還。
▪️自行車管制：
為避免自行車與行人交織發生危險，燈節期間西門展區中山堂廣場及西門紅樓廣場全天禁止進入，中華路(開封自長沙)路段16時至22時請下車牽行，並取消捷運西門站1號及6號出口周邊自行車停車架。花博展區(玉門至中山路段) 16時至22時請下車牽行。
▪️禁止停車管制：
燈節期間中華路(開封至長沙路路段)16時至22時禁止黃線停車；並配合遊覽車遊客上下車臨停，西門展區貴陽街(延平至桃源路路段)8時至23時禁止停車、花博展區玉門街編號25至30停車格禁止停車。
▪️公車站位取消：
2月26至28日、3月1日、7日、8日、14日、15日之16時至22時「西門市場(漢中)」向北之公車站位取消，請民眾至前後鄰近站候車。
資料來源：台北市觀傳局、2026台北燈節官網
