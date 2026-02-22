我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林逸欣日前曬出她北上讀書時，父母給的12條家規，超實用叮嚀讓大家都超佩服。（圖／林逸欣 Shara FB）

藝人林逸欣因去年在婚禮上，播放親自剪輯的12分鐘成長影片，展現從小到大與家人間的好感情，讓影片點閱直接破千萬。而近日，她登上Podcast節目《老派少女上線中》，竟透露在上大學前，從未獨自出過門，爸媽都會親自接送到她要去的地方，讓大家都超驚訝。除此之外，林逸欣也分享北上讀大學時，父母給的超實用12條家規，內容透露出滿滿的愛，讓網友都感動直呼「真的好用心」。林逸欣近日登上《老派少女上線中》，透露在上大學前，從來沒有獨自出門過，「他們是從小會接送我去任何地方的爸媽」，並感嘆爸媽把自己照顧得很好。除此之外，林逸欣還透露媽媽每天都親自為她從家裡帶便當到學校，直到她高三，超狂母愛讓主持人都超佩服。主持人也提到林逸欣北上讀書後，父母給的12條家規，包含提醒女兒提高警戒心、不與陌生人單獨相處、避免被針孔偷拍，以及隨時注意重要物品安全等等，一字一句都透露出濃濃的愛，讓網友直接推爆。而這12條家規，也再度引發外界熱議，不少人還直接存檔，表示要給自己未來的孩子看，並感嘆林逸欣父母的先知，「針孔、整理相片、詐騙，根本都是預言家」、「這叮嚀真的受用！看完她的成長影片，能在那樣有愛的環境下長大真的太幸福了」、「林爸爸林媽媽心態超讚」。林逸欣也在節目中講到自己北上讀書時，家人先陪她到宿舍把一切都安頓好後，父母的一句「那爸爸媽媽先開車回台南囉」，才讓在宿舍門口的她，突然有了要開始自己一個人出門的感覺，全家也直接哭成一團。而當天晚上，林逸欣剛好沒有洗髮乳，必須要獨自出去購買，讓從未自己出門的她非常慌張，問了同寢室學姐後，對方告知她哪裡可以買到，但林逸欣緊張到在宿舍門口心想：「怎麼辦？我這輩子從來沒有一個人踏出，我要怎麼踏出這個地方」，還苦惱要不要帶身分證跟健保卡，但最後她還是鼓起勇氣出門，成功買到後才找到自信，「我也是做得到的」，解鎖人生成就。