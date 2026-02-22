春節年假即將結束，家家戶戶過年團聚時，也可能成為病毒傳染的最佳環境，耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，近期若出現「發燒、嚴重頭痛、胸悶、胸痛」等4症狀，務必盡快就醫，以免是B19病毒、立百病毒、漢他病毒等感染，可能容易造成嚴重併發症。
陳亮宇日前透過短片指出，前陣子出現爆出許多新聞的B19病毒、立百病毒、漢他病毒等，一開始發作症狀都跟感冒很像，且大多數皆透過病毒感染引起，常見症狀包括頭痛、發燒、鼻塞、流鼻水與喉嚨痛。
感冒出現4症狀 醫：快點去看病
陳亮宇說明，病毒可以經由眼睛、鼻子、口腔等途徑進入人體，在密閉或頻繁接觸場合更易傳播，如果覺得自己感冒了，但卻無法判斷感染何種病毒，建議先在家休息並觀察身體變化、多喝水。
不過陳亮宇提醒，如果出現「發燒、嚴重頭痛、胸悶、胸痛」等症狀，要趕快就醫，這些都是病毒產生嚴重併發症的前兆；嚴重的話肺部可能會出現血氧下降、嘴唇發紫、指甲發紫、呼吸困難等；若是病毒性腦炎可能有意識混亂、頭部劇痛、持續高燒。
年後2病毒注意 流感、諾羅恐大流行
此外，過敏專科及兒科專科醫師王韋力也提及，以往春節連假後診間都會有一波看病潮，其中流感、諾羅病毒病例較多，「流感和感冒最大的不同就是高燒不退，且溫度較高，合併肌肉酸痛」。
諾羅病毒推估在寒假結束前後都會是高峰期，王韋力提醒，諾羅病毒主要靠食物傳播，傳染力極強，每100隻病毒就可能致病，做為參考，人類口水隨便都有上萬隻病毒；過年民眾聚餐多，一不小心可能感染，潛伏期大約為2天，預估冬天結束，氣溫明顯回暖，疫情才會有所趨緩。
資料來源：陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳亮宇說明，病毒可以經由眼睛、鼻子、口腔等途徑進入人體，在密閉或頻繁接觸場合更易傳播，如果覺得自己感冒了，但卻無法判斷感染何種病毒，建議先在家休息並觀察身體變化、多喝水。
不過陳亮宇提醒，如果出現「發燒、嚴重頭痛、胸悶、胸痛」等症狀，要趕快就醫，這些都是病毒產生嚴重併發症的前兆；嚴重的話肺部可能會出現血氧下降、嘴唇發紫、指甲發紫、呼吸困難等；若是病毒性腦炎可能有意識混亂、頭部劇痛、持續高燒。
此外，過敏專科及兒科專科醫師王韋力也提及，以往春節連假後診間都會有一波看病潮，其中流感、諾羅病毒病例較多，「流感和感冒最大的不同就是高燒不退，且溫度較高，合併肌肉酸痛」。
諾羅病毒推估在寒假結束前後都會是高峰期，王韋力提醒，諾羅病毒主要靠食物傳播，傳染力極強，每100隻病毒就可能致病，做為參考，人類口水隨便都有上萬隻病毒；過年民眾聚餐多，一不小心可能感染，潛伏期大約為2天，預估冬天結束，氣溫明顯回暖，疫情才會有所趨緩。
資料來源：陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所