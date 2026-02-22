我是廣告 請繼續往下閱讀

▲移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊在高雄機場，設置親子友善櫃檯及自動查驗通關閘道。(圖／移民署高雄機場國境事務隊提供)

移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊為迎接農曆春節連假收假旅客之需，於農曆春節連假期間，已安排妥適人力投入第一線旅客疏運，除啟用剛設置的親子友善櫃檯外，也全線開啟新世代自動查驗通關系統(e-Gate)閘道，以加速入境旅客通關速度，移民署將持續優化通關設備及措施，以提供旅客友善便捷的通關服務。移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊隊長李政展表示，農曆春節連假已進入尾聲，返鄉或出遊民眾攜家帶眷已陸續返國，高雄機場近日也迎來返鄉人潮，高雄機場國境事務隊已安排妥適人力投入第一線旅客疏運，自動查驗通關系統(e-Gate)閘道也全線開啟，已便利入境旅客通關。此外，移民署新設立的親子友善櫃檯，於新春假期正式啟用，以提供行動不便、親子同行家庭及孕婦更便利貼心的通關服務，旅客也贊許移民署提供專檯服務足感心。李政展指出，高雄機場國境事務隊為營造更便民友善的通關環境，在高雄機場入出境查驗區，規劃建置親子友善櫃檯，不同於一般查驗櫃檯，親子友善櫃檯高度僅有88公分，小朋友可與移民官面對面互動，讓查驗過程變得更加友善溫馨，凡是行動不便、未滿2歲嬰幼兒、推嬰兒車、孕婦及單獨搭機旅行的兒童，均可使用親子友善櫃檯。移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬說，今(115)年高雄機場每週定期航班量已超越疫情前達814班，較疫情前增加12%，面對出國旅客人潮日益增加，目前移民署已在桃園機場、松山機場、台中機場、高雄機場及金門水頭港旅客服務中心，全面建置完成新世代自動查驗通關系統(e-Gate)閘道，只要年滿10歲且身高120公分以上，不論是持晶片護照的國人，或具有居留證的外來人口，最快10秒即可完成便捷的通關服務。